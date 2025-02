‘A Different Man’ es una fabulosa película que no merece pasar desapercibida. Sebastian Stan merece más el Oscar por esta surrealista comedia que por hacer de Trump

La cuestión de la representación se ha vuelto central en las conversaciones sobre cine, desde proclamas en ánimo de favorecer la diversidad hasta exabruptos que lo han empleado como arma arrojadiza. Y lo cierto es que es un tema de implicaciones y matices más complejos de lo que puede reunir un simple tuit o un comentario rápido en un artículo.

Establecer una comprensible y hasta justa inclusión en ánimo de responder a los desajustes de base que tiene cualquier sistema va a generar fricciones, especialmente para quienes creen que puede ir en detrimento del arte. Pero gracias a ello se pueden explorar también complejidades y contradicciones, tal y como ha hecho maravillosamente ‘A Different Man’.

Qué nos hace ser como somos

Por fin se ha estrenado en salas de cine españolas esta curiosa producción de A24 que ha ido generando ruido a lo largo del año, especialmente a través de su actor protagonista Sebastian Stan que ha sido reconocido con premios en festivales como Berlín o galas como las de los Globos de oro. La nominación al Oscar se le ha escapado en un extraño caso de competir contra sí mismo al dar vida a Donald Trump en ‘The Apprentice’, pero probablemente merezca más el aplauso por esta comedia surrealista de Aaron Schimberg que por el biopic del presidente.

Edward es un actor que presenta una serie de tumores que deforman su cara, limitando su trabajo a anuncios sobre inclusividad laboral a personas con discapacidad. Su existencia se vuelve cada vez más deprimente por la precariedad y los constantes recordatorios de lo inusual de su aspecto, frustrándole también en su objetivo de intimar con su amable vecina dramaturga.

Es por ello que opta por someterse a un tratamiento experimental que promete cambiar su aspecto, transformándole en un hombre atractivo según los cánones establecidos. Algo que debería cambiar radicalmente su vida, cosa que consigue hasta cierto punto. Al menos, hasta que se cruza con una obra de teatro que tiene literalmente el papel de su vida.

‘A Different Man’: la cuestión de la representación

Cualquiera que tuviera un conocimiento mínimo de esta película pensaría que Stan (que está forjándose una carreta interesante al margen de Marvel) está en la conversación premiable aprovechándose de un papel que no le corresponde, al no sufrir la discapacidad que padece su personaje. Lo que hace especial a ‘A Different Man’ es que da completamente la vuelta a esa expectativa y, desde ahí, decide indagar en las complejidades de la representación en el arte.

Con una obra de teatro que conduce la historia a un interesante territorio metanarrativo, Schimberg realiza una comedia negra que sabe ser incisiva y cargarse de empatía con lo que está tratando. Además de Stan encontramos también a dos excelentes intérpretes como Renate Reinsve, que saca provecho de las partes más incómodas de un personaje que en otra cinta podría haber resultado un mero catalizador de la trama, y un carismático Adam Pearson que permite elevar el discurso y las ambiciones del relato.

Entrar en las particularidades de la obra estropearía las fabulosamente amargas sorpresas que tiene la historia, pero sí que cabe mencionar cómo Schimberg es capaz de moverse por terreno resbaladizo sin que se caigan el castillo de naipes que ha montado. Es capaz de indagar en la representación, en la honestidad en el arte, en qué nos hace ser cómo somos y también en cómo la vida se convierte en otra clase de representación. La increíble sinergia con la que el material y su fantástico reparto se retroalimentan hacen de esta una de las películas más interesantes de este inicio de año, así que no debería pasar desapercibida.

