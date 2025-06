Este anime chino ha cambiado las reglas del juego: los fans de 'To Be Hero X' podrán decidir el futuro de sus personajes favoritos

Una de las sorpresas del año ha sido 'To Be Hero X', un donghua (anime chino) que entró por la puerta grande con su estreno en abril y sorprendió al mundo con una animación muy cercana a la de 'Arcane' y que combinaba diferentes estilos visuales.

'To Be Hero X' nos plantea una historia de superhéroes muy curiosa, en la que los grandes héroes se vuelven más poderosos cuanto más populares son. Y, de una manera muy meta, eso es precisamente lo que ocurrirá en la segunda temporada del anime.

Tú tienes el poder

En 'To Be Hero X' la popularidad y el amor de los fans lo son todo. Cuanta más confianza tengan sus seguidores en ellos y más fama acumulen, más fuertes se vuelven. Y para intentar replicar este fenómeno fuera de la pantalla, los creadores han dejado el futuro de los personajes en manos de los fans.

Así que se ha creado un espacio en Bilibili, la red social china, para que los fans de 'To Be Hero X' voten por sus personajes favoritos. Y dependiendo del resultado de las encuestas y los rankings de popularidad se determinarán los niveles de poder de los héroes en la próxima temporada del anime.

Esto afectará especialmente al Top 10, así que los fans más fieles pueden influir de manera directa en lo que veremos en los siguientes capítulos de 'To Be Hero X'. Porque una cosa es escuchar a los fans y tener en cuenta sus opiniones, pero desde el estudio BeDream han decidido ir un paso más allá con su serie.

La votación está abierta a los fans de todo el mundo, y se pueden conseguir puntos realizando diferentes actividades como encuestas o compartir videos. Y estos puntos se pueden gastar en diferentes personajes para aupar a nuestros favoritos, e incluso resucitar a personajes que murieron en la primera temporada si tienen suficiente popularidad.

Aunque ojo, que tiene truco, porque los creadores de la serie ya han confirmado que tienen encaminada la historia de la segunda temporada de 'To Be Hero X'. Por lo que, aunque un personaje de repente se vuelva una auténtica máquina no significa que automáticamente sea invencible y tenga todas las de ganar.

