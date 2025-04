Así es el impresionante anime chino con el estilo de 'Arcane'. Una serie de superhéroes que ya apunta maneras con su flipante animación (aunque puede jugar en su contra)

Empieza la temporada de anime de primavera, y ya va siendo cada vez más común que cada trimestre nos vayan llegando nuevos animes chinos (donghua). Entre series como 'Link Click' o 'La bendición del oficial del cielo', China se ha ido marcando series cada vez más populares y con un nivel muy bueno para querer competir con los estrenos japoneses.

Pero con 'To Be Hero X' han ido un paso más allá con un anime que tira del estilo de 'Arcane'.

Lo necesario para ser un héroe

'To Be Hero X' es la tercera entrega de la franquicia de superhéroes de Studio LAN tras 'To Be Hero' y 'To Be Heroine', aunque se puede ver de manera individual sin estar al día con las anteriores series e irá sumando un nuevo capítulo cada semana en Crunchyroll.

El protagonista es Lin Ling, un chico un poco perdedor que tras un accidente se ve obligado a reemplazar al superhéroe Nice por su increíble parecido con él. Así le llega la oportunidad de ser un héroe y poder cumplir sus sueños, aunque engañar a todo el mundo y estar al nivel que le exigen no va a ser fácil.

¿Y por qué de repente 'To Be Hero X' está dando tanto que hablar? Pues porque solo lleva un episodio pero ya ha dejado flipando a los espectadores con un estilo de animación increíble que quiere replicar lo mejor de 'Arcane'.

Y aunque obviamente Fortiche tiene su toque inigualable, 'To Be Hero X' ha sabido replicar algunos detalles con los que 'Arcane' sentó catedra: modelado CGI con un acabado de pinceladas, ojos brillantes y expresivos y una animación muy fluida y cuidada.

'To Be Hero X' ya ha sorprendido combinando el estilo de 'Arcane' con el propio acabado estilizado de otros tantos animes chinos. Aunque lo más curioso es que en el mismo episodio también mezcla varios estilos muy diferentes de animación, desde este CGI estilizado ha secuencias de anime más tradicional que recuerda a Wit Studio o incluso secuencias sacadas de un cartoon de superhéroes americano a lo 'Batman: La serie animada', dependiendo de las necesidades narrativas.

En cuanto a trama, 'To Be Hero X' va a ser curiosa, ya que nos plantea un escenario en el que el poder de los superhéroes se mide, en parte, por lo populares que son. Y Ling consigue meterse de maravilla en el papel de Nice e incluso conquistar al público con un carisma y una fuerza que no sabía que tenía.

Ya con el primer capítulo tenemos bastante acción y peleas contra un villano, además de una trama romántica para demostrar la popularidad de Nice y encandilar a sus fans... Aunque la verdad es que el final del primer capítulo de 'To Be Hero X' nos deja con un cliffhanger inesperado que vaticina que el anime de superhéroes va a ser bastante más turbio y oscuro de lo que parece con su animación colorida y brillante.

Ahora bien, a veces 'To Be Hero X' también peca un poco de parecer un videoclip o un reel de muestra por parte del estudio para lucir todo lo que pueden dar de sí sus responsables. La mezcla de estilos, aunque sea una barbaridad y alucinante gracias al buen nivel de animación que mantienen, también se vuelve un poco caótica. Porque cuando nos juntamos con cinco estilos de animación diferentes sin ninguna explicación concreta más allá de cómo imagina Ling, a veces termina siendo un poco confuso sin aportar mucho más allá del "flex" de lucirse.

Aún así, 'To Be Hero X' tiene potencial para ser una serie muy entretenida de seguir. O que por lo menos va a ser increíblemente bonita de mirar y que demuestra que China ha llegado al mundo del anime por la puerta grande y para quedarse.

