"La mala noticia es que se hizo la película, la buena es que nadie la vio". China censuró a Martin Scorsese hace 29 años y la respuesta de Hollywood fue pedir perdón

China es uno de los principales mercados cinematográficos del mundo, pero sus autoridades lo vigilan muy de cerca y mantienen un control severo sobre las películas que pueden distribuirse en sus cines. Un tema especialmente sensible para su política respecto al cine es el Tíbet, de ahí que Disney se viese en serios apuros en 1997 con el estreno de Kundun'.

El año que China rechazó dos películas sobre el Tíbet

Dirigida por Martin Scorsese, la película indagaba en la figura de Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Dama. El gobierno de China tenía claro que esa película no iba a estrenarse en su país, de ahí que en el mismo año prohibiesen tanto su lanzamiento como el de otro largometraje, 'Siete años en el Tíbet' de Jean-Jacques Annaud, por los mismos motivos.

En ambos casos, la respuesta de los estudios fue disculparse ante China. Por un lado, Sony envió a varios ejecutivos para apaciguar los ánimos después de su rechazo al drama de Annaud que protagonizó Brad Pitt, mientras que en Disney fueron un paso más allá y fue Michael Eisner, CEO de la compañía por aquel entonces, quien se desplazó para visitar al primer ministro chino y pedirle disculpas personalmente por el trabajo de Scorsese, ya considerado como un fracaso.

Según una transcripción de la reunión, Eisner calificó 'Kundun' como "un estúpido error" y declaró lo siguiente para ganarse el favor de China:

"La mala noticia es que se hizo la película, la buena noticia es que nadie la vio. Quiero disculparme, y en el futuro deberíamos prevenir que existan este tipo de cosas, que insultan a nuestros amigos."

Un detalle muy curioso de todo este conflicto es que la posición ganadora por aquel entonces era para Hollywood, ya que el mercado chino tenía un peso bastante reducido en cuanto a recaudación de taquilla, pero las disculpas ya dejan ver que se apostaba fuerte por ese mercado y se consideraba su gran capacidad de crecimiento. Cuando las autoridades chinas reaccionaron con su esperada firmeza, los estudios vieron peligrar un importante negocio.

Y es que las autoridades ordenaron paralizar los acuerdos con ambos estudios y con MGM, que ese año también lanzó 'El laberinto rojo' ('Red Corner'), un thriller de Jon Avnet liderado por Richard Gere, activista de la causa tibetana y muy crítico con el gobierno chino. La amenaza de China al cine de Hollywood era seria e inicialmente se impuso un veto de cinco años.

De esta forma, Hollywood perdió una batalla cuyos efectos siguen vigentes incluso a día de hoy. Sus estudios impiden producir películas que pueden irritar a las autoridades chinas, mientras que en ese país aprendieron la lección de que pueden hacer mucho daño a Hollywood y poner a sus ejecutivos a sus pies para renegociar sus acuerdos comerciales.

Tampoco tiene pinta de que nada vaya a cambiar en un futuro cercano, pues la disculpa de Eisner se considera que fue esencial para que Disney acabase abriendo un parque temático en China en 2016. Si se llegó a esos límites entonces, ahora que ese país es un mercado tan apetitoso, no cabe esperar que ninguna gran productora o distribuidora se atrevan a ofender a las autoridades chinas, lo cual dice mucho de la industria estadounidense.

Por cierto, la censura de 'Kundun' también provocó que Martin Scorsese tuviese prohibida la entrada en China durante años. En concreto, hasta 2012, año en el que 'La invención de Hugo' gozó de un estreno limitado en el país asiático. Dentro de la filmografía de Scorsese no se suele destacar 'Kundum' pero sigue siendo recordada aunque solo sea por esta historia o la famosa broma de 'Los Soprano'.

