Sam Raimi asegura que la secuela de una de las mejores películas recientes de terror y superviencia está cada vez más cerca. "Sí, es de serie B, pero es un bombazo"

Pocas cosas pueden llegar a gustarnos más que una película con una premisa disparatada y pinta de ser "otra más del montón" que termina destacando sobre sus congéneres y regalándonos una dosis de cine que, sí, puede tener un fuerte espíritu de serie B, pero se las apaña para deslumbrar gracias a sus múltiples bondades técnicas y narrativas.

A vueltas con los cocodrilos

Este fue, precisamente, el caso de 'Infierno bajo el agua', el largometraje dirigido por Alexandre Aja, estrenado en un remoto 2019 prepandémico y que partía de un planteamiento tan sencillo y contundente como encerrar a una pobre muchacha en una casa inundada e infestada por cocodrilos. Un punto de partida lo suficientemente interesante como para mantenernos en vilo durante un par de horas implacables y divertidísimas.

Pues bien, desde entonces, su productor Sam Raimi ha estado intentando levantar una secuela que ha estado en el limbo demasiado tiempo. Por suerte, tal y como ha desvelado el cineasta, que acaba de lanzar su jaranera 'Send Help', el cambio de manos de Paramount Pictures ha abierto la puerta a la esperanza de que 'Crawl 2' llegue a buen puerto.

Hemos estado intentando recibir luz verde del estudio, pero Paramount Pictures cambió de dueños, y he trabajado antes con el nuevo grupo que ha entrado ahora, estas damas y caballeros que son buenísimos en desarrollo, y están interesados en Crawl 2. Es todo lo que puedo decir ahora mismo, que tengo nuevas esperanzas en poder hacerla.

Además, Raimi ha asegurado que, con oficio, buenas intenciones y mejores resultados, no hay premisa que resulte bochornosa.

Es un poco, creo, bochornoso hacer una película de un cocodrilo en un sótano. No sé cuáles eran sus pretensiones, pero creo que hay un público que adora ese tipo de películas, si están bien hechas e intentan crear suspense y asustar y que lleguemos a conocer a los personajes. Si intentan hacer eso, no hay nada de lo que avergonzarse. Sí, es una película de serie B, pero es un bombazo. Me encantan ese tipo de películas.

No sé vosotros, pero yo estoy deseando hincar el diente a esta potencial continuación de 'Infierno bajo el agua'.

Vía | The Wrap