La película de ciencia ficción que con 83 millones de visualizaciones ha destronado a 'El hoyo' como la más vista de toda la historia de Netflix

Uno de los grandes éxitos de Netflix en 2020 fue 'El hoyo', la famosa película de Galder Gaztelu-Urrutia que arrasó con 82,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. Desde entonces se mantenía como la película de ciencia ficción de habla no inglesa más vista en Netflix, pero acaba de perder ese honor en beneficio de 'El gran diluvio'.

Este largometraje surcoreano de esta producción surcoreana en el que el impacto de un asteroide en nuestro planeta provoca que prácticamente toda la Tierra acabe bajo el agua. La acción se centra en una mujer atrapada con su hijo en un rascacielos, donde el nivel del agua no deja de crecer y amenaza con acabar con la vida de ambos.

El top 10 de las películas de habla no inglesa más vistas de Netflix

Ya os comentamos en su momento que 'El gran diluvio' se había convertido en un éxito sorpresa de Netflix, alcanzando el número en 71 países. Obviamente, sus datos han ido bajando con el paso del tiempo, pero desde Tudum se informa de que ya ha alcanzando los 83 millones de visualizaciones, superando así por la mínima a 'El hoyo'. Eso sí, 'El gran diluvio' todavía tiene tiempo por delante para seguir mejorando sus datos antes de llegar al corte de los primeros 91 días.

De hecho, 'El gran diluvio' se conforma actualmente con la sexta posición en la lista de las películas de habla no inglesa más vistas de Netflix. En el primer puesto encontramos a 'Trol' con 103 millones de visualizaciones, una cifra a priori completamente fuera del alcance, pero ya veremos dónde acabe situada en el top que os reproduzco a continuación:

Pese a su incuestionable éxito, 'El gran diluvio' no está convenciendo demasiado ni a la crítica (58% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes a día hoy) ni al público (apenas logra una nota media de 2,5 sobre 5 en Letterboxd).

