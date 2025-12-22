Número 1 de Netflix en 71 países. La película de ciencia ficción que ha destronado por sorpresa a 'Puñales por la espalda 3' con un éxito histórico

Uno nunca puede saber con certeza cuál va a ser el próximo éxito de Netflix, pues tan pronto es una gran apuesta de la plataforma la que arrasa como es una producción que a priori parecía llamada a pasar desapercibida. Ahora estamos ante uno de los segundos casos, ya que 'El gran diluvio' ha logrado destronar por sorpresa a la esperadísima 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'.

'El gran diluvio' plantea un escenario en el que el impacto de un asteroide en la Tierra derrita las capas de hielo en la Antártida y sumerge la gran mayoría de nuestro planeta bajo el agua. Nos centramos entonces en An-na, una científica atrapada junto a su hijo en un edificio de gran tamaño, con el problema añadido de que el nivel del agua no deja de subir...

El pasado 19 de diciembre fue la fecha elegida por Netflix para estrenar 'El gran diluvio' y su éxito ha sido avasallador, alcanzando el número 1 de la plataforma en 71 países, tal y como confirma Flixpatrol. Ya veremos cómo evoluciona durante los próximos días, pero todo apunta a unos grandes datos de número de visualizaciones cuando se den a conocer este martes por la noche.

No está gustando demasiado

Eso sí, su recepción por parte de la prensa especializada no ha sido especialmente buena, ya que se tiene que conformar con un 60% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Además, el público tampoco ha quedado muy impresionado, pues apenas logra una nota media de 5,3 en IMDb.

Escrita y dirigida por el cineasta coreano Kim Byeong-woo, 'El gran diluvio' se presentó mundialmente en el pasado Festival de Busan tras una larga espera desde el final de su rodaje en enero de 2023. Imagino que el arduo trabajo de postproducción tuvo mucho que ver en que luego hayamos tenido que esperar casi tres años para poder verla.

