'Puñales por la espalda: De entre los muertos' no solo es la mejor película de la saga. También es una de las mejores del año

Desde 'Los crímenes de la Rue Morgue' hasta las novelas de Miss Marple pasando por 'Se ha escrito un crimen' o las aventuras de Hércules Poirot, a todos nos gusta un buen asesinato con misterio incluido. Puede que el true crime haya transformado el "whodunit" de rompecabezas argumental a puro morbo, pero, por suerte, uno siempre puede confiar en la fina mano de un artesano como Rian Johnson, capaz de convertir cada entrega de 'Puñales por la espalda' en algo más que un simple juego: consciente de que el público se las sabe todas, no le queda otra que reinventar constantemente la partida. Y cada vez le sale mejor.

Cruz de navajas por un Benoit Blanc

Si la primera parte fue un "murder mystery" contemporáneo y la segunda una exacerbada parodia de la sociedad actual y del propio género, en esta tercera entrega Johnson se sumerge en la obsesión por la fe, disminuyendo notablemente la comedia de 'El misterio de Glass Onion' pero sin dejar de incidir en la crítica política. Eso no significa que el director se ría de la fe de los creyentes, ni mucho menos. De hecho, se muestra abrumadoramente compasivo con aquellos que se refugian en ella para tratar de buscar sentido a la vida: no lo comparte, al igual que Benoit Blanc, pero lo comprende. Sin embargo, con la parte de la religión que destruye vidas con el lenguaje del odio no tiene compasión de ningún tipo.

A estas alturas, Johnson sabe perfectamente cómo montar un buen misterio y encajar todas las piezas sin que sobre ninguna ni queden flecos sueltos. De hecho, va tan sobrado que deja, como si fuera un libro de 'Crímenes ilustrados', las pistas necesarias para que tú mismo, si eres muy avezado, puedas resolver gran parte antes de que su protagonista lo explique. Con los mismos ingredientes que las dos primeras películas, el director ha conseguido mejorar aún más el plato, con sorpresas y giros constantes, personajes creíbles y carismáticos (aunque la mayoría no pasen del simple esbozo) y un ritmo incansable que ha encontrado su punto medio ideal entre la seriedad y la mamarrachada consciente.

'Puñales por la espalda: De entre los muertos' es rabiosamente entretenida, de manera constante, sin que el interés caiga en ningún momento. Y tiene mérito teniendo en cuenta que durante los primeros 40 minutos su personaje principal no hace acto de aparición: para que todos juguemos con las mismas cartas y no tengan que tirar de revelaciones sorpresa que se sientan falsas y engañosas, la película comienza con una larga y detallada exposición del caso que, lejos de hacer perder la atención, la aviva aún más. Johnson demuestra ser un narrador de historias increíble, que las hace brillar aún más apoyado en un reparto, como viene siendo habitual, plagado de estrellas.

Puña3 por la espalda

Esta tercera entrega sirve como muestrario de las preocupaciones del director hacia el mundo actual, pero sin burlarse de ellas de manera tan descarada como en su parte anterior (que, personalmente, disfruté aunque se evadiera totalmente del tono marcado en 'Puñales por la espalda'). Utilizando el microcosmos de una pequeña iglesia gobernada con puño de hierro por el Monseñor Wicks, el director hace una radiografía de los mensajes de odio promovidos por ciertos medios de comunicación, el "enganche" que provoca sentirse en una comunidad que rinde culto a un mismo líder (aunque este sea moralmente reprobable), el miedo a salirse de la norma o el siempre agradable calor que da arrimarse al árbol que más calienta... Siempre que la hoguera la haya encendido otro.

Aunque esta tercera parte no engaña a nadie, y no pide disculpas por su claro sesgo ideológico (como demuestra ese político republicano fracasado que lista cada uno de los temas que ha intentado meter en sus discursos de odio sin éxito), es mucho más reflexiva de lo que cualquiera podría pensar al entrar a verla. Johnson, entre pista y broma, medita sobre la necesidad de la fe y la devoción en un mundo que, cada vez más, precisa de buenas personas dispuestas a escuchar, entender y erradicar el fanatismo, vengan de donde vengan. Y, de esta manera, consigue mejorar aún más la fórmula, yendo más allá de la crítica a los poderosos y el misterio rocambolesco.

No todo da en el clavo, eso sí. Aunque la película es, en general, tremendamente sólida, no puede evitar tropezarse y caer en su tramo final, en el que Johnson hace gala de una inesperada teatralidad innecesaria para dar un cuádruple salto mortal en las pesquisas de Blanc. No empaña, eso sí, el resultado de una película que ha conseguido destilar lo mejor de las dos entregas anteriores y perfeccionar el estilo de 'Puñales por la espalda' con clase, distinción y muchísima coña marinera. Y ahora, ¿cuándo llega la cuarta parte?

