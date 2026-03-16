La escena postcréditos de 'Torrente, presidente' revela lo primero que haría el personaje de Santiago Segura al llegar a la Moncloa: "Sin politiqueos"

Después de más de una década sin nuevas entregas, José Luis Torrente ha vuelto al cine con 'Torrente, presidente', la sexta película de la saga creada y protagonizada por Santiago Segura. El personaje más incorrecto y ruin del cine español regresa ahora convertido en aspirante a líder político en una sátira que lleva el universo de la franquicia al terreno de la política nacional.

Como ya es tradición en la saga, la película está llena de cameos, referencias a la actualidad y humor de brocha gorda, pero también ha llegado envuelta en un secretismo poco habitual: Segura decidió no conceder entrevistas ni realizar pases de prensa antes del estreno, dejando que el público descubriera la película directamente en los cines. También su escena postcréditos, que sirve para rematar el tono gamberro de la película.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la película

Provocando hasta los créditos finales

Después de los créditos finales de 'Torrente, presidente', la película guarda un último gag muy en la línea del humor provocador de la saga. Santiago Segura vuelve a poner a su personaje frente a la cámara para cerrar la película con una broma grotesca y políticamente incorrecta, fiel al espíritu del personaje.

En la escena en cuestión, Torrente aparece hablando sobre su supuesto futuro político y fantaseando con lo que sería su vida si llegara al poder. El ex policía corrupto imagina su llegada a la Moncloa y empieza a describir, con su habitual mezcla de chulería y vulgaridad, lo que haría una vez instalado allí.

El momento más comentado del gag llega cuando Torrente suelta que lo primero que haría al llegar al despacho del presidente sería “hacerse una pajilla en la Moncloa sin politiqueos”, una frase que resume perfectamente el tipo de humor escatológico y provocador que siempre ha caracterizado a la franquicia.

La escena continúa con Torrente recreándose en esa fantasía de poder mientras habla directamente a cámara, convencido de que su destino es gobernar el país. Como suele ocurrir en la saga, el personaje se muestra completamente orgulloso de sus propias barbaridades, sin darse cuenta de lo ridículo que resulta.

El chiste se convierte así en un remate final que vuelve a subrayar el carácter grotesco del personaje, dejando claro que, incluso en el improbable caso de que Torrente llegara a la política real, seguiría siendo el mismo tipo miserable, machista y deslenguado que el público lleva viendo desde la primera película.

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