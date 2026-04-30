'That Time I Got Reincarnated as a Slime' llega a los cines. Rimuru Tempest regresa con una nueva aventura en una película tan emotiva como intrascendente

La cosa ha ido cambiando mucho para el anime en cines y cada vez tenemos más suerte con los estrenos en pantalla grande, porque hace escasos años era casi impensable que una película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken') se fuera a estrenar en nuestros cines.

Por suerte, el panorama ha ido cambiando para bien, y si somos fans del anime isekai tenemos una cita con Rimuru Tempest este 30 de abril de la mano de Crunchyroll.

Vacaciones accidentadas

Se estrenó en Japón en febrero, y con apenas un par de meses de diferencia nos llega a cines 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste', una aventura original ambientada justo tras la tercera temporada del anime. La cuarta ha arrancado esta primavera, y la película supone un pequeño intermedio para ir cogiendo fuerzas de cara a la siguiente etapa de la serie.

Se ambienta poco después de la conclusión del Festival de Fundación de Tempest, aunque lo cierto es que 'Lágrimas del mar celeste' se las apaña bien para darnos la información justita sobre la historia de Rimuru y evitar los grandes spoilers.

Arranca con una breve introducción en la que el propio Rimuru nos pone al día con sus aventuras, y luego entramos directamente al lío con todo lo que necesitamos saber. Así que si en realidad no estamos al día con todo el anime, tampoco nos perdemos nada y podemos ver la nueva película sin problemas.

Rimuru y compañía han sido invitados por la emperatriz Elmesia para pasar unos días en su resort privado en una isla paradisíaca. Todo va de miedo y las vacaciones prometen, pero entonces Gobta y el resto de la tropa conocen a una mujer llamada Yura, quien está siendo perseguida y busca ayuda para poder salvar al pueblo submarino de Kaien y evitar una gran tragedia.

'Lágrimas del mar celeste' es una historia original de Fuse, el creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'. Y, aunque mantiene su toque, se queda en una aventura poco trascendente que se mantiene de manera contenida y que no va a tener ninguna consecuencia para el resto de la serie. Por desgracia, ese sentimiento de que todo el drama y evolución de personajes que estamos viendo no va a servir para nada no para de acompañarnos durante toda la película.

Aunque Yura, el nuevo personaje que carga mucho del peso de la trama, es fascinante, es el único nuevo personaje que llega a aportar algo. Los villanos tienen unas motivaciones marrulleras que nunca quedan claras del todo más allá de "dominar o destruir el mundo", con un lore muy prometedor y fascinante que tampoco deja demasiadas explicaciones al final. Porque el reino de Kaien y su Dragon de Agua son fascinantes, pero 'Lágrimas del mar celeste' se detiene lo justito para enseñárnoslos.

A lo nuevo de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' le cuesta encontrar el ritmo, sobre todo el un primer tercio que peca de demasiadas presentaciones y la sensación de que no está pasando nada.

Aún así, la película es muy inteligente a la hora de equilibrar a los personajes, porque a pesar de que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ha ido acumulando un séquito descomunal para Rimuru, 'Lágrimas del mar celeste' se las apaña muy bien para dividir al grupo y dar a todo el mundo algo que hacer para quedarnos con el equipo justo y necesario.

En especial, se puede decir que esta es la película de Gobta, y el goblin brilla en muchísimas ocasiones y tiene un montón de momentazos en los que realmente se luce de miedo. Así que incluso Rimuru se queda como un personaje bastante secundario al cederle el protagonismo, aunque también tiene unas cuantas secuencias para lucir sus poderes en el último tercio de la historia. Porque si visualmente no había sido nada del otro mundo, es en este descomunal combate en la que Eight Bit saca un poco todo el armamento.

Si somos fans fieles de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'Lágrimas del mar celeste' es una aventurilla sin más para ver a nuestros personajes preferidos pasarlo bien y dar lo mejor de sí para lograr salvar el día. Rimuru sigue demostrando que es un jefe al que da gusto acompañar y que intenta hacer el mundo mejor, pero la película se queda sin más en un episodio de relleno un tanto largo que tampoco termina de aportar demasiado.

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