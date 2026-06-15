Por primera vez en 52 años, Zaragoza se ha quedado sin su Parque de Atracciones un fin de semana. Ahora llega la pregunta incómoda

Si bien Port Aventura, Terra Mítica o Isla Mágica se llevan casi toda la atención de los visitantes de parques de atracciones en España, no son ni mucho menos los únicos recintos de este tipo a los que podemos desplazarnos en el país. En Aragón tenemos el Parque de Atracciones de Zaragoza, que presumía hasta el pasado 5 de junio de ser un habitual en la agenda de ocio de los maños y de quienes pasaban por la ciudad, habiendo abierto, salvo en enero y febrero, todos los fines de semana (mínimo) durante 52 años. La pregunta ahora es si volverá a abrir... y cuándo lo hará.

Y la respuesta es un poco complicada. Porque el parque no ha bajado sus persianas por una avería o por cualquier otro incidente puntual. Lo que hay detrás es un escenario mucho más delicado, en el que entran en juego la gestión del espacio, su viabilidad a medio plazo y una negociación que ya se mueve en cifras de millones. Pero se trata de un asunto clave a nivel político para la cuarta ciudad más poblada de España y, como tal, parece que todas las partes están remando para alcanzar un buen acuerdo.

El parque lleva abierto desde 1974 y en sus 60.000 m2 acoge cerca de 40 atracciones

El recinto estuvo gestionado desde su inauguración en 1974 durante casi 50 años por la familia Morte. Al finalizar esa larga concesión, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió no prorrogar el modelo histórico y sacó la explotación a concurso público con el objetivo de modernizar el parque y convertirlo en un proyecto de mayor alcance. En ese proceso, la única oferta presentada fue la de una unión temporal de empresas formada por el propio grupo gestor tradicional y el argentino Fénix Entertainment, especializado en espectáculos y eventos, que resultó adjudicataria de la nueva concesión. Sin embargo, lo que debía ser una transición rápida derivó en un proceso lleno de giros y problemas.

No reabrirás sus puertas hasta septiembre o...

Básicamente —y os invito a leer la prensa local para informaros—, la empresa que había gestionado históricamente el parque entró en concurso de acreedores y aseguró que no podía asumir los costes de apertura de la temporada 2026. Al mismo tiempo, la nueva adjudicataria, Moncayo Leisure, participada mayoritariamente por Fénix Entertainment, todavía no había asumido formalmente las instalaciones. Todo ello dejó al parque en un limbo jurídico y económico que impidió su apertura. En paralelo, según ha publicado El Periódico de Aragón, Morte se ha mostrado dispuesto a vender su participación en la concesionaria a los argentinos por entre dos y tres millones de euros, una operación que podría ayudar a desbloquear la situación, pero que en cualquier caso no evitará que el parque permanezca cerrado durante este verano… y otoño.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza todavía confían en que el parque pueda reabrir en septiembre u octubre, aunque otros medios consideran más probable que cualquier solución se retrase hasta la próxima temporada. Mientras tanto, los zaragozanos se quedan sin uno de sus espacios de ocio más emblemáticos y tradicionales, un recinto con más de 60.000 m² y 37 atracciones, entre ellas una icónica montaña rusa, que durante más de medio siglo ha formado parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que, al menos por ahora, solo se despide de forma temporal.

Imagen de cabecera | Wikipedia

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