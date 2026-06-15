El público dicta sentencia sobre 'El día de la revelación' y afirma que es la segunda peor película de Steven Spielberg. No estoy para nada de acuerdo

Por fin podemos ver en cines 'El día de la revelación' ('Disclosure Day'), la esperadísima nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg. Aunque sigue lejos de ser un éxito, en taquilla sí que está yendo un poco mejor de lo que se esperaba, pero la reacción del público no ha sido demasiado entusiasta. De hecho, los espectadores de Estados Unidos la sitúan como la segunda peor película de toda su filmografía.

Esa es la conclusión que se extrae de que 'El día de la revelación' apenas haya conseguido una B en Cinemascore, lo cual da a entender que los espectadores que fueron a verla el día de su estreno en Estados Unidos no quedaron demasiado satisfechos con el resultado final. Eso también invita a pensar que no se mantendrá demasiado bien en taquilla y que sus ingresos caerán de forma abrupta.

Por ponerlo en perspectiva, Spielberg solamente tenía en su haber una película que recibiera una calificación más baja en Cinemascore. Ese dudoso honor sigue en manos de 'A.I. Inteligencia Artificial', que en 2002 se tuvo que contentar con una C+, lo cual tampoco impidió que lograse una recaudación mundial de 235 millones de dólares frente a un coste de 100.

Por su parte, 'El día de la revelación' tiene un presupuesto de 115 millones de dólares y acumula 92 millones durante sus primeros días en salas. Será clave cómo se mantenga a partir de ahora, pero lo más probable es que en el mejor de los casos se logre recuperar la inversión hecha en ella.

Eso sí, 'El día de la revelación' tiene que compartir la posición de segunda película peor valorada de Spielberg en Cinemascore con '1941' e 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' ('Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'), pues ambas consiguieron una B.

Mi postura sobre 'El día de la revelación'

Por mi parte, creo que 'El día de la revelación' en ningún caso merece ser posicionada ahí, pues es cierto que se queda lejos de las obras mayores de Spielberg, pero también que es suficientemente buena como para superar a otros trabajos suyos que la superaron en Cinemascore.

Eso sí, sé que es muy fácil decir eso sin mojarse en qué títulos creo que 'El día de la revelación' supera, por lo que vamos allá. Como mínimo, 'Mi gran amigo el gigante' ('The BFG'), que tuvo una A-, 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', 'Amistad', que logró una A-, 'El mundo perdido' ('The Lost World'), que recibió una B+, 'Hook', que se quedó en una A-, 'Always', que tuvo una A-. 'El color púrpura' ('The Color Purple'), que se situó como una A, '1941' y 'Loca evasión' ('The Sugarland Express'), que no recibió calificación en Cinemascore, estarían por debajo. Y a un nivel similar habría varias más.

Obviamente, cada cual tendrá su propia opinión sobre 'El día de la revelación', pero en este caso me ha parecido una exageración situarla tan abajo y no he podido resistirme a posicionarme al respecto. Eso sí, igual de exagerado o incluso más me parece esa que se dijo de que era lo mejor de Spielberg en 20 años, pues si tan siquiera supera a 'Los Fabelman' ('The Fabelmans'), su anterior largometraje.

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