"La mejor película de Spielberg en 20 años". La crítica ha hablado y pone 'El día de la revelación' por las nubes

Sabes que has alcanzado el Olimpo cinematográfico cuando, tras más de medio siglo de carrera como director, el estreno de cada nuevo largometraje continúa tratándose como una suerte de evento imprescindible. Obviamente, este es el estatus de un Steven Spielberg que, cuatro años después de enamorarnos con 'Los Fabelman', vuelve a la carga en cuestión de dos semanas con la esperadísima 'El día de la revelación'.

Spielberg en su prime

Con el lanzamiento de la película a la vuelta de la esquina, las primeras críticas desde Estados Unidos no se han hecho esperar, y parece haber consenso en que el Rey Midas de Hollywood, con su regreso a la ciencia ficción, ha firmado una de sus grandes obras de los últimos 20 años, siendo equiparada a algunos de sus grandes clásicos del cine de aventuras con la madurez emocional de sus proyectos más recientes.

Entre estas primas reacciones al filme se destacan dos elementos muy concretos: la actuación de una Emily Blunt que parece haber alcanzado el punto álgido de su trayectoria interpretativa hasta la fecha y un híbrido de géneros y tonos que se ha llegado a definir como un cruce entre 'Expeidente X', 'La Biblia' y 'La dimensión desconocida', todo ello mezclado a conciencia para crear algo que se siente completamente nuevo.

En lo que respecta al tratamiento audiovisual, los elogios también están a la orden del día, con los trabajos de John Williams y Janusz Kaminski elevando una experiencia tremendamente emocionante y divertida. Eso sí, se recomienda encarecidamente no ver absolutamente nada del material promocional para llegar lo más virgen posible a una proyección que promete ser memorable.

Mientras esperamos la llegada de 'El día de la revelación' el próximo 12 de junio, os dejo con una selección de reseñas.

Primeras críticas de 'El día de la revelación'

Steven Weintraub, Collider

Para sorpresa de absolutamente nadie, Steven Spielberg ha anotado otro jonrón imponente con #DisclosureDay. Podría seguir y seguir hablando de lo que me encantó, pero tuve la suerte de ver la película sin saber casi nada, y les recomiendo encarecidamente que hagan lo mismo. Dejen de ver los tráilers. Lo único que diré: Emily Blunt está increíble. Sé que las grandes películas de verano no suelen ser el tipo de actuaciones que reciben atención en la temporada de premios, pero una vez que la gente vea lo que hace en esto…

Tessa Smith, Rotten Tomatoes

¡Disclosure Day es ABSOLUTAMENTE FENOMENAL! Realmente algo especial. Estaba pendiente de cada palabra, cautivada por la historia a medida que se desarrollaba. La banda sonora eleva perfectamente cada una de las escenas. Parte misterio, parte Dimensión Desconocida, algo completamente nuevo. Solté una lágrima al final. GUAU.

#DisclosureDay es la película más rara que Spielberg ha hecho jamás (como un cumplido). Composiciones cinematográficas impresionantes, el guion de David Koepp que es una mezcla de "EXPEDIENTE X con La Biblia" es un gran acto de cuerda floja, la actuación más lograda de Emily Blunt, la mejor banda sonora de John Williams en años. Algo fascinante y conmovedor.

Germain Lussier, Gizmodo

Me encantó #DisclosureDay.

Un viaje denso en montaña rusa que mezcla película de persecución, historia de amor y misterio, todo envuelto en maravilla de ciencia ficción.

Es la mejor película de Spielberg en 20 años, llena de toda la magia que hace que sus películas sean tan especiales, además de un personaje y una actuación histórica por parte de Emily Blunt.

Jim Hemphill, IndieWire

DISCLOSURE DAY es Spielberg de primer nivel, tan estimulante como RAIDERS pero con la textura emocional y la mayor ambición de su trabajo posterior al 11 de septiembre. Desde el principio, Spielberg lanza el desafío y te recuerda que él hace esto mejor que nadie en la historia del cine.

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