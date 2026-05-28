Netflix desvela su siguiente gran anime. 'The Ribbon Hero' recupera un clásico de Osamu Tezuka y viene apuntando alto con un tráiler cargado de magia

Desde hace un tiempo Netflix ha ido apostando fuerte por las películas originales de anime y ha venido haciendo un fondo de armario bastante fuerte con sus acuerdos con los estudios Colorido y Ponoc. Este mismo año estrenó 'La princesa Kaguya del Cosmos', que pegaba un giro de tuerca al cuento tradicional, y en verano también llega a la plataforma una versión modernizada de un clásico de Osamu Tezuka.

Tiempo de heroínas

En los últimos años hemos visto unas cuantas modernizaciones de mangas de Tezuka, como 'Pluto' y su giro a Astro Boy, o la adaptación de 'Phoenix: Eden17'. Ahora le toca el turno a 'Princess Knight', que en su momento fue una obra tremendamente revolucionaria con un personaje que rompía las barreras del género y sentó las bases para los mangas de magical girls.

Es la historia de Sapphire, quien finge ser un chico para poder heredar el trono de Silverland y evitar que el malvado Duke Duralumin se haga con el reino. Logra mantener las apariencias porque al nacer recibió dos corazones, uno rosa de chica y uno azul de chico, aunque un ángel llamado Tink intenta arrebatárselo.

Ahora desde Netflix andan preparando una versión modernizada que llegará a la plataforma el próximo 8 de agosto con el título de 'The Ribbon Hero'. La película de anime se dejará ver previamente en el Festival de Annecy, pero ya se ha desvelado un primer tráiler y la verdad es que viene pisando fuerte.

'The Ribbon Hero' plantea varios giros de tuerca a la historia, ya que en este caso el reino de la princesa Sapphire fue destruido tras una gran calamidad y ahora intenta proteger su nuevo hogar de un destino similar. Yuuki Igarashi, director en 'Star Wars: Visions' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!' se estrena como director de largometraje, con un guion de Junko Kumura basado en el manga de Tezuka.

Por ahora el primer vistazo tiene una pinta espectacular y llena de color. Es una producción de Outline y Twin Engine, y por lo menos a nivel visual promete un acabado muy especial, ahora a ver qué tal sale esta nueva versión de 'Princess Knight'.

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