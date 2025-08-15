4 películas de anime que ver en Netflix para un fin de semana cargado de magia, monstruos y romance adolescente

Poquito a poco Netflix se ha ido abriendo un hueco en el mundo del anime y ahora es una de las plataformas imprescindibles si nos gusta la animación japonesa. Entre los animes originales y las licencias que va fichando de estrenos nuevos y clásicos de siempre, ya se puede decir que más de la mitad de los subscriptores en Netflix consumen anime.

Entre el catálogo de Studio Ghibli y las películas de 'One Piece' o 'Naruto' tenemos material de sobra para aburrirnos. Pero si queremos algo un poco diferente y alejarnos de las grandes franquicias, aquí os dejo cuatro películas de anime para un fin de semana mágico.

El tiempo contigo

Makoto Shinkai marcó un antes y un después con 'Your Name', y a ese hito es muy fácil seguirle. Aún así, creo que 'El tiempo contigo' se llevó muchos palos inmerecidos en su momento y es una película encantadora llena de sentimiento.

Un coming of age sobrenatural que sigue a Hokada Morishima, un chico que se escapa de casa y viaja a Tokio, donde sobrevive trabajando en lo que pilla. Así conoce a Hina Amano, una chica que puede controlar el tiempo atmosférico, y los dos deciden hacer negocio con sus poderes.

Mi querida Oni

Siguiendo con romances adolescentes tenemos 'Mi querida oni', con la que el director de 'Amor de gata' Tomotaka Shibayama volvió a colaborar con Netflix. En este caso tenemos a Hiiragi, un chico muy introvertido que es incapaz de negarle favores a nadie y que no tiene demasiados amigos.

Un día conoce a Tsumugi, una chica oni que ha viajado hasta el mundo humano para buscar a su madre desaparecida, y que arrastra consigo a Hiiragi en su viaje para romper una antigua maldición.

El castillo a través del espejo

Una de misterio sobrenatural con 'El castillo a través del espejo', que adapta la exitosa novela de Mizuki Tsujimura explorando los problemas de sus protagonistas con el bullying, la soledad y la salud mental.

La trama sigue a siete adolescentes que son transportados a un maravilloso castillo cuando a través de diferentes espejos. Allí pueden escapar de sus solitarias y desdichadas vidas, y se les promete un deseo muy especial si consiguen resolver una serie de pistas. Sin embargo, si no consiguen salir del castillo antes de que termine el tiempo, todos ellos tendrán que afrontar un castigo.

El imaginario

Tardaron unos años en volver a los cines tras el estreno de 'Mary y la Flor de la Bruja' pero Studio Ponoc regresó por fin con 'The Imaginary', un cuento infantil dirigido por Yoshiyuki Momose, un veterano de Studio Ghibli que ha participado en algunas de las grandes películas del estudio.

Aquí tenemos a Amanda y su amigo imaginario Rudger. Nunca se separan, pero un día conocen a Mr. Bunting, un hombre obsesionado con dar caza a los imaginarios. Rudger se convierte en su próximo objetivo, y deberá luchar por mantenerse junto a Amanda antes de que ella le olvide para siempre.

