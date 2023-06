Dura menos de 2 horas y está en Netflix: una melancólica antología de anime del estudio de 'Your Name' sobre las bases de la felicidad

Seguramente CoMix Wave Films nos suena más por habernos traído las preciosísimas películas de Makoto Shinkai, pero también se han mojado con algunas series de anime y colecciones de cortos.

De hecho, entre el estreno de 'Your Name' y el de 'El tiempo contigo', se metieron de lleno a producir 'Flavors of Youth', una preciosa antología de tres capítulos cargada de melancolía.

Las principales necesidades

'Flavors of Youth' se ambienta en la China actual y de hecho está co-producida junto a Haoliners Animation League, y a través de tres historias diferentes reflexiona sobre las necesidades básicas del ser humano y cómo influyen en nuestra felicidad.

'The Rice Noodles' se centra en la comida, 'A Little Fashion Show' en la ropa y 'Love in Shanghai' en la vivienda. Para su versión internacional se lanzaron unidas como una película que podemos encontrar en Netflix, aunque cada fragmento está bien diferenciado con sus propias cartelas de créditos y dura entre veinte minutos y media hora.

Hay que tener en cuenta que al ser una serie de cortos, la animación no está tan pulida como la de las películas del estudio y es más limitada en algunas ocasiones. Pero aún así conserva perfectamente el estilo al que estamos acostumbrados y 'Flavors of Youth' mantiene ese toque de mundos hiperrealistas y nostalgia que tanto amamos.

Eso sí, cambiamos un poco de escenario para ambientar las historias en China, lo que también da al estudio la oportunidad de lucirse más allá de simplemente parecer un refrito de las películas de Shinkai, añadiendo un toque diferente a cada corto.

Los cortos de Li Haling, Jiaoshou Yi Xiaoxing y Yoshistaka Takeuchi brillan por su propio peso y consiguen que cada uno se convierta una pequeña preciosidad que explora la vida de sus protagonistas a través de diferentes flashbacks. 'Flavors of Youth' es una experiencia sensorial, que logra transmitirte muchísima emoción tan solo a través de un plato de fideos o de una cinta de cassette que se ha escuchado demasiado tarde.

'Flavors of Youth' no es un dramón mayúsculo y tiene un regusto un tanto tristón y agridulce, aunque también consigue dejarte con una nota positiva llena de esperanza con cada corto.

'The Rice Noodles' reflexiona sobre la nostalgia de los lugares que hemos dejado atrás y no podemos recuperar, mientras que 'A Little Fashion Show' explora la relación entre dos hermanas que se ha ido enfriando con los años... Aunque tristemente cae en demasiados clichés con sus personajes femeninos y se quedan un poco planos comparados con el resto de la antología.

'Love in Shanghai' quizás es la historia más potente, y que casi incluso se queda corta y deja con ganas de ver una película completa, mostrándonos un amor imposible con dos adolescentes que nunca coinciden del todo (muy en la línea de 'Your Name, sí).

Así que si queremos explorar un poco más de uno de los estudios más detallistas del anime actual y estrujarnos el corazón con unos visuales preciosos, 'Flavors of Youth' está ahí mismo para darnos nostalgia de unas vidas que no son las nuestras... Aunque, por desgracia, es muy posible que también nos deje con ganas de más.

