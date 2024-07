"Es la muerte de la narrativa". James Mangold arremete contra los universos compartidos... pese a haber trabajado en ellos durante años

¿Quién nos iba a decir que el autor de 'Logan', 'Lobezno inmortal' e 'Indiana Jones y el dial del destino' iba a estar totalmente en contra de los universos cinematográficos? James Mangold, que se ve obligado a mostrar una nueva cara ahora que promociona 'A complete unknown', el biopic de Bob Dylan, ha dejado bien clarito que a él, juegos de márketing, los justos.

Multiversos Mangold

Su perorata ha venido después de una pregunta de Rolling Stone en la que querían saber si Johnny Cash (o sea, Joaquin Phoenix en 'En la cuerda floja', que también dirigió Mangold) repetiría aquí su papel junto a Timothée Chalamet. Su respuesta no podía ser más contundente: "Yo no hago multiversos".

Amo a Joaquin, pero no tiene 30 años, o los que tuviera Johnny en ese momento. Ambos son gente joven en ese momento vital. Es raro que yo haya trabajado en el mundo de las franquicias porque no me gusta la construcción de universos a lo largo de varias películas. Creo que es el enemigo de la narrativa. La muerte de la narrativa. Para la gente es más interesante la manera en la que conectan los Legos que la manera en que la historia funciona delante de nosotros.

Dado que dirigirá una próxima película de 'Star Wars' en 2028 ('Dawn of the jedi', sobre los descubridores de la Fuerza), francamente, suena un poco a rabieta porque 'Deadpool y Lobezno' haya acabado a su manera con el legado de 'Logan'... lo que no quiere decir que no tenga cierta razón, claro.

Para mí, la meta es, siempre, "¿Qué es único en esta película y estos personajes?", no hacerte pensar en otra película o algún easter egg o algo así, un acto intelectual, no un acto emocional. Quieres que la película funcione a un nivel emocional.

