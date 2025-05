Aquel reality que pretendía que chavales de barrio digievolucionaran en señores de bien (pero interesaba más ver a Carmen Lomana yendo al mercadillo)

El cambio de imagen (makeover) es un tópico recurrente en cine y TV, y encontramos numerosos ejemplos de realities que partían de la premisa de lograr "sacar el mayor partido" (la idea suena tan viejuna como es) a alguien o algo. Hace la friolera de 15 años, Telecinco jugó esa carta en 'Las joyas de la corona', donde Carmen Lomana intentaba enseñar a chavales de barrio a moverse en las altas esferas.

¿Diamantes en bruto?

Allá por 2010, Telecinco estrenó 'Las joyas de la corona', adaptación española de 'Charm School'. El formato original estadounidense tenía la misma premisa que su versión española, con la diferencia de que sacaban a sus concursantes de 'Flavor of love', un reality presentado por el rapero Flavor Flav al estilo 'The Bachelor'.

La versión patria de ese spin-off estaba presentada por Jordi González y consistía en formar a 12 jóvenes, seis chicos y seis chicas, para aprender a comportarse en sociedad. Para conseguirlo, acudían a una academia regida por Carmen Lomana, donde les darían clases de protocolo, modales y otras materias necesarias para manejarse en estos ámbitos.

Esta suerte de 'Cámbiame' (el reality aquel de Carlota Corredera y Pelayo Díaz que ofrecía cambios radicales de look a personas que no se sentía a gusto con su estampa) prometía a estos chavales cambiarlos como un calcetín, tanto en cuanto a forma de comportarse como en vestuario (no esperéis que les dieran otro tipo de educación más útil para su futuro laboral, eso parece que no interesaba tanto).

¿Por qué iba a querer nadie meterse en este fregado por voluntad propia? Pues por algo más que salir en la TV: el premio eran 20.000 euros para el concursante que integrara y pusiese en práctica todas estas lecciones, demostrando que había "digievolucionado" correctamente para poder codearse con gente de alto standing (al menos para la cámara, luego en su casa ya era otra historia).

Aunque el principal reclamo para los espectadores era venderles a los jóvenes de barrio como algo "exótico" (ya sabéis, satisfacer la curiosidad de ciertos sectores y permitirles "asomarse" a otras clases sociales como quien va a un zoológico), pero más que llevarse las manos a la cabeza con la concursante que tiraba chicles por la ventana, era más pintoresco ver cómo Lomana se enfrentaba a situaciones mundanas como ir al mercadillo.

Algunos de los concursantes de la primera y única temporada

Al final, la victoria fue para Azahara de Cordero, que entró como "una chunga de barrio y salió una princesita" y ya apuntaba maneras como posible estrella del ecosistema Mediaset: "Mi mayor ilusión ahora es ser tronista en Mujeres y hombres y viceversa", declaró en su momento... aunque la verdad es que su meteórica carrera en el mundillo de los realities no llegó mucho más lejos.

Pese a que la idea pintaba regular, lo cierto es que fue uno de los realities más vistos de Telecinco en su año, con una audiencia media de 1.489.000 espectadores y 13,1% de share, únicamente superado por 'Gran Hermano', 'GH: El reencuentro' y 'Supervivientes'. Eso sí, no tan bien como para que la cadena quisiera repetir el experimento, que se quedó en una única temporada de ocho episodios (y la verdad es que nadie lloró la pérdida).

