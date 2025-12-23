James Cameron critica la broma que hizo Amy Poehler sobre su matrimonio con Kathryn Bigelow: "Tengo la piel dura, pero eso fue demasiado lejos"

Más de una década después de que ocurriera, James Cameron sigue sin pasar página por la que fue una de las bromas más comentadas y polémicas de la gala de los Globos de Oro de 2013. El director de 'Titanic' y 'Avatar' fue blanco de un chiste de Amy Poehler que, con el paso del tiempo, no solo no le ha hecho gracia, sino que considera una burla hecha a su costa.

No ha envejecido bien

En una entrevista reciente con The New York Times, el cineasta afirmó que Poehler "llevó las cosas demasiado lejos" al hacer una referencia directa a su matrimonio con Kathryn Bigelow durante el monólogo de apertura que compartió con Tina Fey. Lo que en su momento fue recibido con sorpresa -y algunas risas incómodas- hoy se ha convertido, para Cameron, en un ejemplo de cómo Hollywood ha construido una narrativa simplista y poco informada sobre su figura.

El comentario de Poehler tuvo lugar durante los Globos de Oro de 2013, cuando Kathryn Bigelow estaba nominada a mejor dirección por 'La noche más oscura'. En medio de una referencia a la polémica sobre la representación de la tortura en la película, Poehler dijo que "cuando se trata de tortura, confío en la mujer que pasó tres años casada con James Cameron". Años después, Cameron ha expresado su malestar:

"El comentario de Amy Poehler fue una indirecta sin fundamento, en un evento que se supone que es una celebración del cine y los cineastas, no una broma. Tengo la piel dura y me encanta ser el blanco de una broma amable, pero eso fue demasiado lejos. El hecho de que a la gente le pareciera gracioso demuestra exactamente lo que piensan de mí, aunque no tengan ni idea de quién soy ni de cómo trabajo".

El director también recordó cómo Hollywood alimentó la rivalidad entre él y Bigelow durante la temporada de premios 2009-2010, cuando 'Avatar' compitió directamente con 'En tierra hostil'. Bigelow terminó imponiéndose con el Oscar a mejor dirección y mejor película y Cameron asegura haberlo celebrado sin resentimientos.

"Fui el primero en ponerme de pie y aplaudir. A Kathryn y a mí nos pareció muy graciosa toda la metanarrativa que nos rodeaba. Me preocupaba un poco que le restara credibilidad como cineasta. Empezó a convertirse en una conversación que no giraba en torno a su película, y eso nos molestó a ambos".

Cameron y Bigelow estuvieron casados entre 1989 y 1991, y su vínculo profesional se extendió más allá de su relación personal. Cameron desarrolló y fue productor ejecutivo de 'Le llaman Bodhi' (1991) y coescribió 'Días extraños' (1995).

De hecho, hace poco, el cineasta volvió a hablar con The Hollywood Reporter sobre el tema, expresando que merecía todo el crédito como guionista de 'Le llaman Bodhi': "El Sindicato de Guionistas me estafó por completo. Fue una tontería". A esa declaración respondió el guionista W. Peter Iliff en People con un tono conciliador: "Jim Cameron es mi héroe. Soy quizás su mayor fan y estoy muy agradecido por su fabuloso trabajo en 'Le llaman Bodhi'. Hay suficiente gloria para todos y es fantástico que él sea reconocido por el trabajo que convirtió a 'Le llaman Bodhi' en la película en la que se convirtió".

