James Cameron revela cuál es su película favorita para ver en Navidad: "Tiene la mejor frase y la mejor muerte de un villano"

Cuando se trata de películas de acción y clásicos navideños, pocas generan tanto debate y admiración como 'Jungla de cristal' ('Die Hard'). La película de 1988, dirigida por John McTiernan y protagonizada por Bruce Willis, ha trascendido generaciones y géneros, siendo celebrada tanto por su trepidante acción como por su particular ambientación navideña.

Su protagonista, John McClane, rompió con los moldes del héroe típico del cine de acción, mostrándose vulnerable, humano y muy ingenioso, en un mundo lleno de villanos calculadores y situaciones extremas. A lo largo de los años, críticos y fans han analizado los elementos que hacen de esta película un fenómeno cultural, desde sus comentarios sobre la masculinidad y la venganza, hasta sus sutiles reflexiones sobre los roles de género y la influencia extranjera. Y, a pesar de su violencia y adrenalina, su contexto navideño ha provocado que se la considere como una de las películas más originales para disfrutar en estas fechas.

Un clásico de Bruce Willis

De hecho, incluso James Cameron tiene claro que es su película preferida par ver en Navidad. "No, ya sé la respuesta. Es 'Jungla de cristal'. Tiene la mejor frase icónica, la mejor muerte de un villano, es la mejor película navideña", dijo Cameron durante su aparición en The Late Show con Stephen Colbert.

Desde que se estrenó, 'Jungla de cristal' ha ido evolucionando y a día de hoy es considerada como una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Parte de su impacto radica en la forma en que presenta a John McClane como un héroe imperfecto, alguien que tropieza, sufre y sobrevive gracias a su ingenio más que a su fuerza física. Y esta representación rompió con el arquetipo del héroe invencible tan común de la época.

Por otro lado, ambientación navideña es otro factor clave que ha cimentado su estatus de clásico. Con decoraciones, villancicos y una fiesta de oficina como telón de fondo, la película combina acción con elementos festivos de una forma única. Y para muchos, esta mezcla inesperada de géneros convierte al filme en una opción navideña tan válida como cualquier otra comedia familiar.

A pesar del debate sobre si un thriller de acción debería considerarse una película navideña, la opinión de Cameron coincide con la de muchos fans: 'Jungla de cristal' no solo se debe ver en diciembre, sino que probablemente sea una de las mejores películas para disfrutar en estas fechas. Aunque, claro está, también es una opción increíble para ver cualquier otro día el resto del año. Está en Disney+.

