Macaulay Culkin se atreve a decir lo que muchos pensamos sobre 'La jungla de cristal': "No es una película navideña"

¿Es 'La jungla de cristal' una película navideña? Puede que sea la pregunta más cansina de todas las Navidades, pero estamos en 2025 y la fiebre parece que aún no ha parado, así que todo el mundo se ha visto obligado a posicionarse al respecto (al fin y al cabo, ¿en qué no hay que posicionarse hoy por hoy?). El último ha sido Macaulay Culkin, que se ha atrevido a romper la lanza que muchos hemos callado durante años por miedo: no, no es una película navideña. Os pongáis como os pongáis.

Yippi-ka-yei, solo en casa

En una entrevista con Mythical Kitchen, el actor de 'Solo en casa' ha declarado, muy a las claras, su oposición a este supuesto debate: "No, no lo es. ¡No me contradigas! Ocurre en Navidad, pero si fuera el día de San Patricio, funcionaría igual. Pero no podrías hacer 'Solo en Casa' en el Día de los Caídos. No funciona de esa manera".

¿Sinceramente? Tiene toda la razón. Es cierto que la Navidad le aporta a las aventuras de John McClane un toque especial, pero no es vital para ser considerada un clásico. El propio Culkin lo subraya: "Soy el padrino de la Navidad estos días. Mi opinión tiene algo de importancia en esta discusión". No es lo mismo que opinan otros famosos como Zooey Deschanel, que la considera su película navideña favorita.

Nos acercamos al 25 de diciembre, y es el momento de elegir qué es lo que vamos a ver en familia. Y quizá es el momento de reconocer que el comentario de que 'La jungla de cristal' es una película navideña resulta un poquito rancio. Si lo es, también lo son películas como 'French Connection', 'Rocky IV' o 'Batman vuelve', porque transcurren en estas fiestas. Un poco de tranquilidad.

En Espinof | 13 películas de culto que en realidad ya son clásicos navideños aunque no fuera su intención inicial

En Espinof | Las mejores películas de 2025