HOY SE HABLA DE

Macaulay Culkin quiere volver a 'Solo en casa', pero con su propia idea. "Me quedo encerrado fuera"

¿Tenéis ganas de ver a un señor de 45 años llevándose las manos a la cara y gritando otra vez? Culkin está convencido de que sí

Home
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
2872 publicaciones de Randy Meeks

A los 14 años, Macaulay Culkin estrenó tres películas en cine, pero, después del éxito moderado de 'Niño rico', dejó de contestar al teléfono y se retiró, harto de la actuación y buscando una vida normal. La consiguió, pero una década después quiso volver a actuar como si nada hubiera pasado, solo para descubrir que, sin esa cara de niño adorable, Hollywood le había dado la espalda. Y solo puede haber una cosa que revierta la tendencia.

No me inculkin sus ideas

En los últimos años, gracias a su papel en 'American Horror Story: Double Feature' y a su estrella en el Paseo de la Fama, esta ha resurgido notablemente. De hecho, esta semana le escucharemos en 'Zootrópolis 2' y el año que viene tendrá un personaje estelar en la temporada 2 de 'Fallout'. Sin embargo, tal y como ha declarado en su show, 'A Nostalgic Night with Macaulay Culkin' (y cuenta Variety), puede que tenga otros planes de futuro. Más concretamente, para una nueva 'Solo en casa'.

Tengo esta especie de idea. Soy o un viudo o un divorciado, estoy criando a un niño y todo eso. Trabajo realmente duro y no le presto la suficiente atención, así que el niño está cabreado conmigo, y entonces me quedo encerrado fuera. Mi hijo no me dejaría entrar... y es él quien prepara trampas para mí.
Qué fue de Macaulay Culkin, de quedarse 'Solo en casa' a ser abucheado por el público mientras tocaba la turuta en un concierto
En Espinof
Qué fue de Macaulay Culkin, de quedarse 'Solo en casa' a ser abucheado por el público mientras tocaba la turuta en un concierto

O sea, 'Solo en casa' pero sustituyendo a los ladrones por el propio Kevin McCallister. Cosas peores hemos visto, francamente: "La casa es una especie de metáfora de nuestra relación, y mi personaje tendría que volver a ganarse el corazón de su hijo. Este es el mejor argumento de ventas que tengo. No estoy completamente en contra, si está bien planteado". La saga no se ha quedado estancada en el tiempo, ha crecido por su cuenta y cuenta con otras 4 entregas de las que, a estas alturas, nadie se acuerda. Como poco, una séptima parte con Culkin llamaría la atención. Oye, nunca se sabe.

En Espinof | Por qué Macaulay Culkin decidió retirarse cuando era una de las mayores estrellas de Hollywood

En Espinof | Las mejores películas de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios