Qué fue de Macaulay Culkin, de quedarse 'Solo en casa' a ser abucheado por el público mientras tocaba la turuta en un concierto

Si eres extremadamente joven, es posible que Macaulay Culkin te suene tan solo de la canción de Ladilla Rusa ("Solito en casa, solito en casa, me monto una fiesta, me va la guasa") o de haber visto, de casualidad, 'Solo en casa'. Pero si tienes ya una edad recordarás que en los años 90 Culkin era la gran estrella infantil de Hollywood. Para que una película triunfase, solo tenía que llevar su nombre y su cara angelical. Y después, la nada. Y es que, ¿qué fue de Macaulay Culkin?

Vienen los cacos, sudo de los nervios por los sobacos

Macaulay Carson Culkin nación el 26 de agosto de 1980 (vamos, que acaba de cumplir 43 años) en Nueva York. Su padre era un actor de teatro que salió de extra en 'West side story' y que vio en sus hijos la manera de cumplir sus sueños. Dicho y hecho: a los cuatro años, Maculay Culkin ya estaba actuando en pequeñas obras de teatro. Un año después debutó en televisión con la película 'La noche del baile de medianoche' ('The midnight hour'), haciendo truco o trato en un papel que ni siquiera salía en los títulos de crédito.

La semilla ya estaba puesta, y solo faltaba que germinara. Tras varios papeles donde se hizo una cara más o menos conocida para los espectadores (en cintas como 'El cohete de Gibraltar' o 'Amores compartidos'), finalmente apareció en el póster como parte del reparto central de 'Solos con nuestro tío' ('Uncle Buck'), una comedia de John Hughes que en su día incluso dio lugar a una serie de televisión propia. Puede que la película no fuera un exitazo crítico, pero ganó dinero para el estudio y puso a Culkin en el mapa.

Tanto, que cuando Hughes escribió 'Solo en casa' presionó a Chris Columbus, el director, para que hablara con Culkin. Columbus, que no quería tener favoritismos, hizo el casting a otros cinco niños, pero ninguno era tan bueno para el papel de Kevin McCallister como nuestro protagonista porque, según comentó en entrevistas, inmediatamente conseguía que los niños se pusieran de su lado en el cine. Como todos sabemos a estas alturas, la película fue un bombazo descomunal (costó 18 millones, recaudó 476 en todo el mundo) y se le abrieron las puertas de Hollywood.

Haciendo un 'Thriller'

Por aquel entonces, Culkin se hizo amigo de Michael Jackson. Años después afirmaría que durmió con él en la cama pero sin ningún tipo de tocamiento ("es absolutamente ridículo", llegó a decir). Su amistad fue tan íntima que incluso protagonizó uno de sus videoclips, el de la canción 'Black and white'. Paralelamente, su carrera seguía viento en popa con películas como la traumatizante 'Mi chica', la fallida 'El buen hijo' o la serie de televisión 'Nick Maravilla' ('Wish Kid'), co-producida por... ¡Telecinco!

Culkin ya tenía doce años cuando protagonizó 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York', por la que ganó 45 veces más que en la primera parte (y que empezó una saga de la que es mejor olvidarse). A partir de aquí, su carrera empezó a dejar de funcionar a medida que entraba en la adolescencia: 'Mano a mano con papá', 'El guardián de las palabras' y 'Niño rico' se estrellaron en taquilla y Culkin decidió que era el momento de retirarse y volver a una vida normal.

Por aquel entonces, el actor tenía que sufrir en casa la ira de su padre, que veía cómo su profecía autocumplida había hecho que su hijo tuviera más éxito del que él tuvo jamás. De hecho, tuvo que ir a juicio para evitar que sus padres (que se separaron cuando él era adolescente) controlaran su fortuna, que por aquel entonces ascendía a más de veinte millones de dólares. Cuatro años después de dejar la actuación, Macaulay Culkin se casaba con Rachel Miner, que en los 90 ganó popularidad gracias a la telenovela 'Guiding light'. Se divorciaron dos años después. Y entonces, Macaulay sintió que era el momento de volver al cine.

Pobre niño rico

Pero el mundo del cine no se había quedado quieto desde que decidiera marcharse en 1994, y su carrera empezó a dar bandazos de lo más extraños. Tan pronto hacía una aparición especial en 'Will y Grace' como protagonizaba 'Party monster', una película más bien cutre que recaudó 742.000 dólares. Poco a poco, el actor fue aceptando su condición de mito (más que de actor adulto) y llegó a salir en un combate de WWE parodiando una escena de 'Solo en casa' mientras todos nos enterábamos de sus problemas con las drogas.

En la década de los 2010, Culkin abrazó absolutamente el espíritu autoparódico con apariciones en series de YouTube como Red Letter Media o el Angry Video Game Nerd. Al mismo tiempo creó su banda de rock y comedia, The Pizza Underground, un grupo que hacía versiones de canciones tranformándolas en cosas relacionadas con la pizza, como 'Take a bite of the wild slice' o 'All pizza parties', en la que Culkin era cantante, batería y turuta. Sí, turuta. De hecho fue durante un solo de ese instrumento en Nottingham en 2014 donde el público empezó a abuchearle y lanzarle pintas de cerveza. La estrella salió del escenario y volvió quince minutos después diciendo "¿Por qué me las tiráis? ¡Preferiría bebérmelas!". El grupo se separó un par de años después.

Pero Culkin no ha dejado nunca la puerta abierta a la comedia. Abrió una web llamada Bunny Ears que servía como parodia de otras webs de famosos y que todavía sigue en pie con noticias al estilo The Onion (o El Mundo Today): "Macaulay Culkin entrevista a las abejas de 'Mi chica'", "Cómo hablar de poliamor hasta que nadie te quiera follar" o "Finalmente encontré la receta secreta de lubricante de mi abuela". De hecho, se cambió el nombre oficialmente a "Macaulay Macaulay Culkin Culkin" tras una encuesta en la página en cuestión. En 2018, dando una vuelta de tuerca más a reírse de sí mismo, volvió a ser Kevin McCallister para un anuncio de Google Assistant. Y cuando todo parecía un pozo sin fondo en la autoparodia, sucedió un milagro.

Ryan Murphy decidió que fuera uno de los protagonistas de la temporada diez de 'American Horror Story'. Pero no para llevarse las manos a la cara o hacer de un antiguo actor infantil: dejando la risa a un lado, Culkin hizo un papel serio (todo lo serio que puede ser en esta serie) y consiguió el éxito crítico. Y en el futuro, además de papeles de voz como los de 'Entergalactic' puede estar lejos de verse en el brete de volver a interpretar a Kevin McCallister una y otra vez. Quién sabe. Por su bien, ojalá.

