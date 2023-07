Las 9 mejores películas cómicas de 2023... por ahora

De un tiempo a esta parte, el cine mainstream de Hollywood ha parecido decidir en masa que las comedias solo están bien si se combinan con otros géneros: una comedia de aventuras, una comedia de terror o una comedia negra, en la que cada chiste pueda equilibrarse con drama o acción. Cuesta, cada vez más, encontrar una pura y dura sin pasar por el peaje de la balanza equitativa.

Por suerte, aún quedan algunos valientes que están convencidos de que hacer reír puede dar más beneficios que películas de presupuestos millonarios. Sí, muchos de los títulos que vais a ver aquí son combinaciones de géneros, pero donde siempre se tira por el lado de la risa, dejando fuera algunas como 'Guardianes de la galaxia vol.3' o 'Nimona', donde el drama y la aventura tienen una parte vital de la historia. También se han dejado fuera monólogos de humor como 'Baby J', el fabuloso retorno de John Mulaney a primera línea. Explicado todo esto, vamos a reír con las mejores comedias de 2023. Eso sí, por ahora. Aún queda mucha tela que cortar.

Oso vicioso

Dirección: Elizabeth Banks Reparto: Keri Russell, Christian Convery, Ray Liotta, Margo Martindale, Alden Ehrenreich

Un oso puesto de cocaína hasta las trancas, unos niños excursionistas, un grupo de personas dispuestas a pasar por las garras del bicho en esta comedia que, ya desde su título, nunca intenta ni siquiera parecer lejanamente una película de terror. Puede que no esté todo lo pulida que debería o que el chiste, una vez contado la primera vez, sea siempre el mismo pero, cuando es tan divertido, la verdad es que poco importa.

Sin malos rollos

Dirección: Gene Stupnitsky Reparto: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Laura Benanti, Kyle Mooney

Tras varios años donde no hemos sabido mucho de ella, Jennifer Lawrence ha vuelto a primera línea con una de esas películas que ya no se hacen, literalmente: una adulta a punto de perder su casa encuentra una manera rápida de ganar dinero saliendo (y lo que surja) con un chaval de 19 años. Chistes sexuales elevados al mil por cien en una cinta que supone aire fresco en una cartelera que normalmente parece controlada por las monjas del Pilar. ¡Ah! Y demuestra que Jennifer Lawrence es un tesoro internacional.

Renfield

Dirección: Chris McKay Reparto: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous

Siendo muy honestos, 'Renfield' nunca termina de dar en el clavo del todo, pero es un gustazo ver a Nicolas Cage pasándoselo tan bien haciendo del Conde Drácula. El giro de tuerca que muestra al sirviente del vampiro más famoso de la historia queriendo dejar el trabajo y viéndose atrapado en una relación tóxica es lo suficientemente divertido como para quedar atrapado en sus (¡aleluya!) poco más de 90 minutos. Cuando poco, divertidísima.

Mari(dos)

Dirección: Lucía Alemany Reparto: Paco León, Ernesto Alterio, Celia Freijeiro, Raúl Cimas, Jesús Olmedo, Emma Hernández, Marta Costa.

Era raro que Lucía Alemany pasara de 'La inocencia' a una película garrula del universo Mediaset, así que lo que ha hecho ha sido meter un caballo de Troya: una cinta que puede venderse como una garrulada pero que es inteligentísima a la hora de explorar las diferentes relaciones de pareja del siglo XXI, la amistad masculina, la toxicidad y el amor. El resultado no solo es hilarante, con el mejor Ernesto Alterio en mucho tiempo, sino que sorprende a todo el que quiera darle una oportunidad.

Flamin Hot: la historia de los Cheetos Picantes

Dirección: Eva Longoria Reparto: Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Tony Shalhoub, Dennis Haysb.

En su primer trabajo como directora, Eva Longoria da un repaso a la historia (falsa) de la creación de los Cheetos Flamin Hot y cómo un conserje le dio su toque picante latino. Que el biopic sea real o no es lo de menos cuando está contada con ritmo, mucho humor y solo el componente justo de drama. No llega a la dramedia y se queda en un relato hilarante de una vida que puede parecer imposible... porque lo es.

Disponible en Disney+

Increíble pero cierto

Dirección: Quentin Dupieux Reparto: Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier, Benoît Magimel

Imagina que compras una nueva casa que, además de todo lo habitual, tiene en el sótano una escalera que, al bajar, te permite rejuvenecer un poco a cambio de avanzar doce horas en el tiempo. Con Dupieux nunca sabes lo que esperar, y esta vez ha hecho una amalgama de 'El retrato de Dorian Gray', penes protésicos y angustia en la rutina del amor que es tan divertido como filosófico, a su manera. Y además en poco más de una hora, perfecto para la falta de atención de estos tiempos que corren.

Sick of myself

Dirección: Kristoffer Borgli Reparto: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen

Una especie de respuesta anárquica a 'La peor persona del mundo', una persona que solo quiere que todo el mundo la haga caso, sea como sea, incluso autoinflingiéndose una enfermedad terrible por pura necesidad de sentirse en el centro de todo. Muy divertida, sí, pero oscura y negra como la mismísima oscuridad, solo apta para estómagos en calma. Y es que los juegos de la narrativa de Borgli, sumado a lo despreciable de su personaje protagonista dan como resultado un laberinto de sensaciones que pasó lamentablemente desaparecibido por la cartelera.

Dungeons & Dragons: honor entre ladrones

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong

Ya era hora de una película de aventuras que fuera en su corazón una comedia con todas las de la ley. Y es que estando detrás los responsables de 'Noche de juegos', ¿qué podíamos esperar? Una adaptación fiel y al mismo tiempo apta para novatos del juego de rol más famoso de la historia en la que es imposible no reírse a carcajada limpia con una historia que, en lugar de en muchas películas Marvel, utiliza el humor como paraguas que cubre cada minuto de la película. 'Dungeons & Dragons: honor entre ladrones' es una comedia descacharrante, y de esta no me bajáis.

Clerks III

Dirección: Kevin Smith Reparto: Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Jason Mewes, Kevin Smith, Rosario Dawson

Llegó directa a streaming, y no podría haber sido de otra manera: la tercera parte de 'Clerks' es muy inferior a las dos anteriores, pero eso no significa que sea en absoluto desechable. Es el mejor Kevin Smith en años (desde 'Red State') con una película que mira a su pasado y acierta cuando se pone nostálgica, aunque al final se deja llevar por un guion sin toda la gracia que cabría esperar. Al menos lo intenta, que ya es más de lo que podemos decir de 'Jay y Bob el Silencioso: el reboot'.

Disponible en Netflix

¡Y hasta aquí la lista, que iremos actualizando con los estrenos de cada semana! ¿Es posible que con el descalabro hollywoodiense los estudios empiecen a dar prioridad a la comedia de presupuesto medio por encima de los blockbusters inflados? Quién sabe. Solo queda cruzar los dedos y esperar.

