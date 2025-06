El drama de Anita y Montoya le explota a 'Supervivientes' en la cara, entre gritos y una inesperada revelación: "Que lo demuestren"

Cuando coges como concursantes a gente que ya ha demostrado en realities como 'La isla de las tentaciones' que se le da bien lo de liarse a gritos con alguien, está claro que esperan que se repita. Pese a todo, parece que a 'Supervivientes' le costó manejar a Anita y Montoya en el debate final, donde la montaron gorda y comenzaran a chillarse reproches, además de confirmar que sí que hubo sexo en Honduras.

(inserte improperio)

Tras una final con la victoria inesperada de Borja González, casi podría parecer que el programa no quiso que ni Montoya ni Anita ganaran para poder dar la nota en este primer debate. Ambos trajeron reproches para parar un tren, empezando con ella quejándose de que Montoya había pasado de su cara después de la final y él enfadándose de que le viniera ahora con esas.

En un momento dado, Anita explotó de repente: "¡Yo no tengo familia, solo la tienes tú! ¡Me da igual! ¡Me da igual todo! ¡Ya está! ¡Se acabó! Ahora voy a pensar en mí". La ya exconcursante acabó desvelando lo que al parecer necesitaba confirmación: "Makoke, perdón, tenías razón, en 'Playa Misterio sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando".

El aludido lo negó en redondo: "Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso". A lo que Anita contestó: "Yo no lo quería contar, pero en este programa hay una audiencia y se merece saber la verdad".

Los gritos y llantos desbocados fueron a más, ante la cara de circunstancias de Sandra Barneda, que no sabía ya qué decirles para calmarlos: "Hemos tenido una pausa publicitaria bastante tensa", confirmó la presentadora, ya que la cosa había ido a peor en el intermedio y cada uno se había ido por un lado. La primera en volver fue Anita: "Lo he dicho por la presión. Yo no quería decir esto".

Cuando volvió Montoya, Anita se quedó como ausente durante el resto del programa, mientras que él zanjó la conversación con un discursito de los suyos: "Quiero ser feliz ya y me lo merezco", fue más o menos el resumen. Desde luego, si están haciendo campaña para que los repesquen en 'Supervivientes All Stars' y continuar con todo este drama, tienen todas las papeletas para que pase.

