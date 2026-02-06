Así es el Super Saiyan 4 de Akira Toriyama. El creador de 'Dragon Ball' nos dejó la versión definitiva de la transformación de Goku con su toque inconfundible

El anime de 'Dragon Ball Daima' nos dejó unas cuantas sorpresas, y desde luego la que no vimos venir por ningún lado fue la aparición del Super Saiyan 4. Durante mucho tiempo esta icónica transformación de Goku había estado en tierra de nadie en cuanto al canon, ya que era exclusiva de 'Dragon Ball GT' y Akira Toriyama no había tenido nada que ver con su creación ni diseño.

Ahora bien, se ve que Toriyama se quiso quitar una espinita con 'Daima' nos dejó su propia versión del Super Saiyan 4.

A ver, déjame a mi...

Antes de su muerte en 2024, Toriyama estuvo muy involucrado en el desarrollo de 'Dragon Ball Daima'. Él mismo se encargó de la historia principal, la creación de los nuevos personajes y también decidió darle su toque personal Super Saiyan 4 cuando tocó introducirlo en la trama.

Y es que el Super Saiyan 4 original de 'Dragon Ball GT' fue una creación de Katsuyoshi Nakatsuru, un legendario animador veterano de la saga. Pero para 'Daima', Toriyama quiso darle una vuelta al diseño e introdujo algunos cambios, como el color rojo para el pelo de Goku, otro color de ojos y unos pies y manos más grandes para darle un aspecto un tanto simiesco.

Durante el Dragon Ball Genkidamatsuri, el evento reciente dedicado a la franquicia, se desvelaron los diseños que realizó el propio Toriyama antes de su fallecimiento: uno para Goku de niño y otro para su versión adulta.

Toriyama se mantuvo fiel a su estilo con los diseños, más cercanos a las versiones más recientes de 'Dragon Ball', con una musculatura muy marcada y un tono bastante sombrío para Goku. Aunque sí que mantiene este toque un poco animal para el Super Saiyan 4, que refleja muy bien la herencia Saiyan de Goku.

Un diseño muy curioso que consigue cerrar un circulo y unir por fin en el canon el Super Saiyan 4 de 'Dragon Ball GT', aunque aún está por ver si en algún momento podremos verlo aparecer de manera oficial cuando regrese 'Dragon Ball Super'. Quién sabe, quizás Toyotaro se decida a recuperar este diseño de Toriyama ahora que ha encontrado su camino de vuelta a la continuidad.

