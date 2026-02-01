"Kamehameha" no solo es el mejor ataque de Goku. Mucho antes de 'Dragon Ball' ya fue una figura legendaria en la historia de Hawaii

No vamos a mentir, todos hemos berreado como mínimo una vez en la vida el mitiquísimo "¡Kamehameha!" de Goku. Es uno de los ataques más famosos y queridos, ya no solo de 'Dragon Ball' sino también del mundo del anime... Pero por cosas de la vida, no solo es un ataque icónico para la cultura popular, resulta que también es una leyenda dentro de la historia de Hawaii.

Volvamos un poquito atrás

El "Kamehameha" en España se llamó "Onda Vital" tratando de emular una suerte de significado de "Gran Ola de la Corriente Tortuga". Es un ataque de la Escuela Tortuga del Maestro Roshi, pero originalmente Akira Toriyama no tenía muy claro cómo debía llamar a este ataque hasta su propia esposa le sugirió el nombre.

Lo que, posiblemente, Toriyama no sabía por aquel entonces es que es el nombre de Kamehameha I, quien unificó las islas de Hawaii y se convirtió en el primer monarca del reino en 1810. Su nombre completo era Kalani Paiʻea Wohi o Kaleikini Kealiʻikui Kamehameha, pero en la historia muchas veces se le conoce simplemente como Kamehameha el Grande.

Kamehameha I fue un rey muy diplomático que se encargó de tender lazos con los otros reinos de la zona del Pacífico, además de preservar los valores hawaianos, sus leyes y su religión. También fue el impulsor de la Mamalahoe, la ley del remo astillado, un derecho hawaiano que sirvió de modelo para los futuros derechos humanos sobre el trato de civiles durante conflictos armados.

Tras su muerte, el trono pasó a su hijo, Kamehameha II, y su dinastía siguió gobernando las islas de Hawaii hasta 1872 con la muerte de su descendiente Kamehameha V, que provocó un cambio de gobierno y el surgimiento de la dinastía Kalākaua.

Es posible que la esposa de Toriyama hubiera leído su nombre en algún lado, y al tener cierto parecido a la estructura japonesa "Kame Hame Ha" decidieran que pegaba para 'Dragon Ball'. O que simplemente fuera una casualidad de la vida que, a la larga, ha terminado recuperando a lo grande y de manera inesperada el nombre de este rey hawaiano. Ah, y si queremos celebrarlo, cada 11 de junio se celebra el día del Rey Kamehameha para honrar su legado.

