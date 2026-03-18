"Se llama 'Linternas' porque el 'Verde' es estúpido". Esta frase está siendo una pesadilla para Damon Lindelof, y no hay disculpa que le haga escapar de la ira de los fans

Pocos tráilers recuerdo que hayan tenido el varapalo del público de manera tan notoria como el de 'Linternas', la versión a lo 'True Detective' de Linterna Verde que ha propiciado la rabia de los fans de DC contra Damon Lindelof, su creador. Y no es que Lindelof se haya echado hacia atrás dejando que pase el fuego antes de publicar un nuevo tráiler más superheroico. Al contrario: ha intentado apagarlo utilizando gasolina.

No es fácil ser verde

Hace un año, en el podcast Love it or leave it, el showrunner afirmó, bromeando, "Se llama 'Linternas' porque todos acordamos que el 'Verde' es estúpido". La cosa podría haber quedado ahí, en una tontería dicha en un programa, si no fuera porque los fans la han traído a la palestra tras el tráiler y ha llevado a que Grant Morrison, uno de los guionistas de cómic más míticos de la historia, le respondiera agriamente en su newsletter.

¿Por qué un guionista se mete en este tipo de narrativa si cree que es fundamentalmente estúpida? No le das guiones de 'CSI' a escritores condescendientes que creen que los expertos forenses y sus peinados son estúpidos, así que, ¿por qué contratar gente que está avergonzada y negando el cómic que les han asignado para desarrollar? ¿Por qué no rechazan trabajos para los que no están hechos? No es que necesite el dinero, y Lindelof ha demostrado que puede dar sus propias ideas. ¿Qué intenta probar con esta negación gamberra de las convenciones superheroicas? ¿Lindelof cree que le hace parecer menos friki? La única gente a la que la serie de 'Linternas' le importa un carajo es a los fans de Linterna Verde. ¿Por qué alienarlos al empezar? Eso sí que parece estúpido.

Obviamente, viendo hasta dónde han escalado sus palabras, Lindelof ha decidido despojarse de toda broma y, directamente, disculparse ante Morrison y ante la comunidad superheroica, en un post de Instagram que se espera que termine con esta pesadilla para DC: "He enfadado a Grant Morrison, lo que significa que he enfadado a la mayoría de los brillantes guionistas británicos y escoceses que crecí idolatrando. Por citar a Otis Redding, esto solo es culpa mía. Hice una broma tonta en un podcast de comedia. No voy a hablar sobre el contexto, el chiste era tonto, los fans no lo son. Les debo una explicación y una reflexión genuina sobre mis verdaderos sentimientos"

La primera vez que aparecí en un panel de la Comic-Con fue para el piloto de 'Perdidos', allá por el verano de 2004. Llevaba puesta mi camiseta favorita, ya que hacía tiempo que me había quedado pequeña mi ropa interior favorita, que era el uniforme de Hal Jordan, Linterna Verde del Sector 2814. Para un niño tranquilo y torpe, no había nada más guay que un héroe cuyo superpoder fuera su imaginación. Y el verde no es estúpido, es mi color favorito de toda la vida y tengo un cuestionario que rellené en tercer curso para demostrarlo. El verde es la hostia.

Y lo que es más importante, sería una traición hacia todas las personas con las que trabajé y con las que colaboré decir otra cosa que no fuera que fue un auténtico honor para mí formar parte del equipo que dio vida a esa increíble obra que es 'Linternas'… porque así fue. Fui descuidado e imprudente con mis palabras, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta lo mucho que me importan Hal, John y todo el Cuerpo. Puedo y voy a esforzarme más para estar a la altura del juramento… hasta entonces, dejaré que la serie hable por sí misma y estoy deseando que todos vosotros escuchéis lo que tiene que decir.

Lindelof parece olvidarse de que a los fans les cuesta perdonar, pero mucho más olvidar. En DC tienen que trabajarse muchísimo el siguiente tráiler de la serie para que se entienda bien a lo que están jugando: por suerte, tienen casi medio año para corregir el trayecto y escapar de esta pesadilla que puede dar al traste con uno de los proyectos más ambiciosos del Universo DC. Ni la noche más oscura, ni el día más brillante les pueden salvar.

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