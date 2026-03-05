En el primer tráiler de 'Linternas' apenas salen superhéroes y muchos fans se han quejado, pero creo que nos podemos fiar de Damon Lindelof y Tom King

Ha habido cierta polémica entre el público comiquero a cuenta del primer tráiler de 'Linternas', precisamente porque huye del tono de tebeo para centrarse en un pueblo gris, con dos héroes improbables y un tono más similar al de 'True Detective', donde apenas podemos ver un par de planos con el anillo y el traje. Sin embargo, teniendo en cuenta que el público general solo recuerda a Linterna Verde por la despreciada película de 'Green Lantern'... ¿No es normal que primero quieran darle un lavado de cara para evitar comparaciones?

En el día más brillante, en la noche más oscura

Dos de los creadores de la serie son, junto a Chris Mundy, Damon Lindelof ('Watchmen', 'Lost', 'The Leftovers') y Tom King (premio Eisner y escritor de 'Supergirl: la mujer del mañana' o 'La visión'), y, francamente, a estas alturas se han ganado que nos fiemos de ellos. Más aún cuando después de este primer teaser todavía tendremos que esperar medio año más, hasta agosto, para poder ver de qué trata realmente. Calma: nadie desvela todas sus cartas de buenas a primeras.

Hasta ahora, lo que sabemos es que dos de los Green Lanterns, Hal Jordan y su nuevo recluta, John Stewart, tienen que investigar un asesinato en Nebraska, lo que a priori promete más misterios y revelaciones como en una serie policiaca clásica que peleas superheroicas gigantescas. Cada cual tiene su propia opinión sobre este nuevo episodio del Universo DC, pero, dado que James Gunn no ha tenido oportunidad de decepcionar todavía, merece la pena darle un voto de confianza.

Hay que tener en cuenta que el Universo DC se expandirá este mismo año con 'Supergirl' (26 de junio) y 'Clayface' (23 de octubre), por lo que es normal que no se esfuercen por deslumbrarnos con luces y poderes en su primer tráiler, dado que vamos a tener superhéroes por un tubo. ¿Preparados para poneros el anillo y contemplar la luz de Linterna Verde?

En Espinof | Todas las películas del Universo Extendido de DC ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las series más esperadas de 2026