La historia real que inspiró 'The Rookie'. Así es el verdadero policía en el que se basa el personaje de Nathan Fillion

La popularidad de las series de network ha caído en picado durante los últimos años, pero todavía hay algunos títulos que logran enganchar al público. Uno de ellos es 'The Rookie', pues la serie protagonizada por Nathan Fillion va ya por su temporada 8. Eso sí, ahora toca remontarnos a sus orígenes, ya que algunos quizá no sepan que está basada en una historia real.

"Ese era el momento"

En concreto, el punto de referencia principal para 'The Rookie' es William Norcross, un hombre que llevaba muchos años trabajando en el negocio familiar para cumplir su sueño de hacerse policía. Tenía ya 44 años cuando decidió mudarse a Los Ángeles con el objetivo de conseguirlo, algo que había aplazado desde que una tragedia en su familia le obligase a replantearse por completo su vida.

Norcross estaba en la universidad cuando su madre falleció y no le quedó otra que volver a casa para hacerse con las riendas del negocio familiar. El tiempo pasó y el gusanillo de ser policía no desaparecía, hasta que un día se dio cuenta de que era ahora o nunca, tal y como explica en el New York Post:

La aplicación de la ley era algo en lo que siempre había pensado… de repente, me desperté y tenía cuarenta y tantos años, y pensé que si alguna vez iba a cambiar, ese era el momento. Miré a mi alrededor; siempre pensé en Los Ángeles —el Departamento de Policía de Los Ángeles no tiene límite de edad, siempre y cuando cumplas con los requisitos— y vi que tenían exámenes acelerados, donde puedes concentrar un par de meses de exámenes en una semana, y así empezó todo.

No dudó ni un momento en lanzarse al vacío y se examinó junto a otros 40 solicitantes, pero al final de esa semana sólo dos aguantaron. Norcross logró graduarse y durante su primer año en el cuerpo tuvo una rutina que resultó clave para el nacimiento de 'The Rookie': una vez al mes se reunía con Jon Steinberg, amigo suyo de la universidad que por aquel entonces ya tenía algo de experiencia en Hollywood.

Fue así cuando Norcross le contó multitud de anécdotas reales a Steinberg, quien tomó buena nota de ellas: "Historias divertidas, historias que te llegaban al corazón... Jon es un gran narrador y empezó a destilarlas y a seleccionarlas. Había trabajado en el mundo del espectáculo y pensó que esta era una entrada única en una serie policial. Habló con algunos conocidos y ese fue el origen de todo".

Steinberg compartió todo ese material con Alexi Hawley, creador de 'The Rookie' -y que ya había trabajo anteriormente con Fillion en 'Castle'-, y la serie salió adelante en 2018, convirtiéndose rápidamente en uno de los mayores éxitos de la cadena ABC, lo cual se dejó notar en la vida de Norcross, pero ha logrado mantenerlo bajo control:

Lo mantengo bastante reservado y no le cuento a mucha gente sobre la serie, pero poco a poco se ha corrido la voz.Pero todo sigue igual: salgo y hago mi trabajo.

De hecho, el buen trabajo de Norcross fue reconocido con un ascenso de 2023 a la posición de sargento, la cual todavía desempeña en la actualidad, ya que él lo ha tenido siempre claro: "Estoy contento con mi trabajo. Vine aquí para ser policía y para eso estoy. Cualquier otra cosa que me haya pasado... He tenido muchísima suerte, pero estoy aquí para ser policía".

Eso sí, Norcross tiene un contacto bastante estrecho con el equipo de la serie, pues "cuando tengo días libres de patrulla, paso por el set y hablo con Nathan Fillion y los demás actores, y también por la sala de guionistas. Siempre estoy disponible para una llamada". De hecho, hasta hizo un cameo en el episodio 19 de la temporada 1.

Imagen: Walt Disney Television

