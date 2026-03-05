'Sonic 4' ya está en marcha con la llegada de Amy Rose, pero necesito algo más que un personaje nuevo en cada película para mantener el interés por la saga

La maquinaria de 'Sonic' sigue en marcha y ya hay otra película en camino. El director Jeff Fowler anunció en redes sociales que la cuarta entrega de la saga ha comenzado oficialmente su producción, acompañando el mensaje con una imagen muy reveladora: el famoso martillo de Amy Rose. La pista llega después de que se confirmara que Kristen Bell pondrá voz al personaje, adelantando así que el erizo rosa tendrá un papel importante en la próxima aventura del universo del erizo Sonic.

La franquicia, que arrancó con 'Sonic, la película' y siguió creciendo con secuelas que cada vez son más ambiciosas, se prepara ahora para seguir ampliando su universo con otra película.

La producción ya está en marcha

Fowler confirmó el inicio del rodaje con una publicación en redes sociales. Junto a la imagen del martillo de Amy Rose, el director escribió: "Listos para la acción" y añadió: "#SonicMovie4 ya se está rodando”.

Todo apunta a que la película adelantará la historia de Amy Rose dentro del universo cinematográfico. El personaje es uno de los más populares de los videojuegos de Sonic y su relación con el erizo azul siempre ha sido una de las dinámicas más conocidas de la saga.

Tras el éxito de la tercera entrega, que superó los 490 millones de dólares en la taquilla mundial, la saga ha sumado cada vez más personajes y proyectos derivados, como la serie 'Knuckles'.

Y sin duda la llegada de Amy Rose puede ser un buen movimiento para refrescar la franquicia, aunque también me deja pensando que, después de varias películas, quizá el público espera algo más que un simple romance para seguir manteniendo el interés. Si la saga quiere seguir creciendo, probablemente tendrá que apostar por conflictos nuevos, villanos más potentes o aventuras que expandan todavía más este universo. Habrá que ver cómo avanza el proyecto.

