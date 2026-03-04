Sin rencores. Tras el fiasco de Warner, Netflix ha renovado este esperado wéstern de Paramount 4 meses antes de su estreno

Como se suele decir, estamos de vuelta en el negocio. Y es que en los días después del fiasco de Warner Bros., Netflix parece certificar que no hay rencores ni malos rollos con su rival en la contienda, Paramount. Y lo ha hecho con hechos: renovando nada menos que cuatro meses antes de su estreno programado una de las series producidas por la gigante de la montaña.

De esta manera, tendremos temporada 2 de 'La casa de la pradera' (Little House of the Prairie), el reinicio de la mítica serie de los años 70 (y parte de los 80), y que se estrenará en Netflix el 9 de julio, es decir, dentro de cuatro meses. Una renovación muy temprana que demuestra el entusiasmo que hay con la serie de Paramount TV.

«Bella reimaginación», describe la jefa de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá Jinny Howe. La nota de Netflix parece confirmar lo que vienen diciendo desde hace tiempo los insiders: que en la plataforma les ha encantado esta primera temporada.

Además, desde la plataforma avisan que esta sería su próxima gran serie de "televisión de confort", uniéndose a dramas como 'Un lugar para soñar' o 'Dulces Magnolias'. Un tipo de contenido que, aseguran, está viendo un resurgir entre sus abonados.

Basada en las vivencias y novelas de Laura Ingalls, 'La casa de la pradera' está protagonizada por Alice Halsey como la joven Laura, que junto a su familia van en busca de un sitio al que pueden llamar hogar. Junto a ella, Skywalker Hughes como Mary, Luke Bracey como Pa y Crosby Fitzgerald como Ma.

