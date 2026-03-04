"No puedes tener a Frankenstein lamiendo vómito negro del cuello". Maggie Gyllenhaal se lamenta de que le obligaran a cortar la violencia de '¡La novia!'

Puede que no muchos vieran en cine 'La hija oscura', la ópera prima de Maggie Gyllenhaal como directora, pero es tan fabulosa que en Warner no han dudado en sacar la cartera a pasear y darle 80 millones de dólares para su segunda película, un remake sui generis de 'La novia de Frankenstein' titulado, simplemente, '¡La novia!'. Aún no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero promete violencia a puñados... aunque menos de lo que a la directora le hubiera gustado.

La matanza de la novia

Tal y como le ha contado al podcast The Interview, Gyllenhaal se vio obligada a hacer pases con público de prueba que aguaron un poco su visión: "Hay violencia sexual. Hay violencia. Como es una película de un gran estudio, la probamos y la probamos. Tuvimos grandes proyecciones en centros comerciales, donde la gente iba a verla, algo de lo que nunca había sido parte como actriz o directora. Es fascinante".

Fascinante, pero molesto: "Y una de las cosas que salieron fue la violencia: ¿Es demasiado violenta? Estaba hablando con una amiga, que dijo, y no estaba siendo reductiva, 'Me pregunto si hubieras tenido la misma respuesta si hubieras sido un hombre'". En todo caso, sí, Warner le pidió que quitara algo de esa violencia, "así que lo que estás viendo está incluso un poco alejado de lo que estaba originalmente en la película". ¿Preparando el director's cut antes de tiempo?

Quiero hablar sobre la violencia sexual, porque esa es otra cosa por la que me han criticado en las proyecciones de prueba. Un par de mujeres me dijeron: "No quiero ver cómo violan a una mujer". Y yo tampoco quiero verlo. Y, sin embargo, es una realidad importante en la cultura en la que vivimos: justo mientras montaba esta película, ¿cuánta brutalidad tremendamente perturbadora contra las mujeres ha habido en el mundo? Así que, si vamos a verlo, tenemos que hacerlo de una manera que sea muy difícil de ver, porque es muy horrible. Y si sabes algo sobre mí, si has visto alguna de mis obras, incluso empezando por 'Secretary' cuando tenía 22 años, esto es algo en lo que he pasado mucho tiempo pensando. Estoy segura de que he reflexionado mucho sobre este tema en particular y, sin embargo, será difícil de ver. Creo que podemos soportarlo.

Aunque, bueno, no todo el mundo opina igual respecto al grado de lo que el público puede o no soportar: "Sí, fue difícil, pero no lo digo de una manera mala. Era todo muy nuevo para mí. Me encantó trabajar con Pam Abdy, que lleva Warner Bros con Mike de Luca. Me entendió y entendió lo que decía. Y había momentos donde se ponía en plan: 'Maggie, no puedes tener a Frankenstein lamiendo vómito negro del cuello de la Novia. Es demasiado. No puedes hacerlo'. Pero entendió por qué lo quería". Si la película es la mitad de extrema de lo que promete, va a ser todo un escándalo.

Sin embargo, de momento las perspectivas son aciagas para '¡La novia!'. Ha costado 80 millones y, de momento, calculan que en Estados Unidos se estrenará con una taquilla de entre 15 y 25 millones. Habrá que ver si el boca-oreja es positivo y pueden salvar los muebles o si, por el contrario, se habrán contagiado del espíritu del público de prueba.

