Las 7 mejores series francesas y dónde verlas en streaming

Francia lleva años demostrando que su televisión no tiene nada que envidiar a la británica o la estadounidense. Más allá del cine de autor que tradicionalmente asociamos al país vecino, la ficción seriada francesa ha sabido reinventarse con propuestas arriesgadas, sofisticadas y profundamente ligadas a su identidad cultural. Del thriller político al terror psicológico, de la comedia generacional al drama médico, sus series combinan una escritura afilada con una puesta en escena elegante y una interpretación de alto nivel. Muchas de ellas han encontrado además una segunda vida internacional gracias al streaming y aunque sea imposible incluir 'Hipócrates', Oficina de infiltrados' o 'Call my agent!', porque no están disponibles en plataformas, aquí va una selección imprescindible.

'La Peste' (2024)

Creada por: Gilles Taurand Reparto: Frédéric Pierrot, Hugo Becker, Judith Chemla

Adaptación libre de la novela de Albert Camus se ambienta en una ciudad azotada por una epidemia. La serie utiliza la enfermedad como metáfora política y moral, igual que el texto original, pero con una lectura contemporánea muy marcada. Funciona porque no es solo un drama histórico o sanitario, sino una reflexión sobre el miedo colectivo, el poder y la responsabilidad individual. Tiene una puesta en escena sobria y elegante, con interpretaciones contenidas que refuerzan su tono filosófico.

'Samuel' (2024)

Creada por: Emilie Tronche

Esta pequeña joya de animación autobiográfica sorprende por su aparente sencillez formal y la profundidad emocional que esconde. A través del diario de un niño de 10 años, la serie explora el paso de la infancia a la adolescencia con una sensibilidad desarmante.

Es breve, directa y muy honesta. Cada episodio funciona como una cápsula de los recuerdos que conecta con cualquiera de nosotros, porque todos hemos sentido miedo a crecer en algún momento. Además, su minimalismo visual potencia el peso de las palabras y convierte la experiencia en algo universal.

'Lupin' (2021–2023)

Creada por: George Kay y François Uzan Reparto: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab

Convertida en un fenómeno global de Netflix, 'Lupin' moderniza el mito del caballero ladrón con un enfoque contemporáneo y social. Omar Sy aporta carisma y elegancia a Assane Diop, un protagonista que mezcla inteligencia, humor y sed de justicia.

La serie funciona porque equilibra el entretenimiento más puro con la crítica social. Es ágil, adictiva y está construida con mucha precisión. Además, su ambientación parisina y su ritmo trepidante la convierten en una puerta de entrada ideal a la ficción francesa.

'Family Business' (2019–2020)

Creada por: Igor Gotesman Reparto: Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton

Esta comedia sigue a una familia que decide transformar su carnicería kosher en una cafetería de cannabis. La premisa ya es muy descarada, pero lo que la eleva es el retrato entrañable de sus personajes.

Tiene un humor absurdo muy francés, pero también un trasfondo sobre la tradición y el cambio generacional. Es ligera y también inteligente en su forma de retratar la familia y las contradicciones sociales.

'Marianne' (2019)

Creada por: Samuel Bodin Reparto: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah

Uno de los grandes intentos franceses en el terreno del terror. 'Marianne' sigue a una escritora que descubre que la bruja de sus novelas existe en la realidad. Su atmósfera es inquietante, con un uso del sonido y la puesta en escena realmente perturbador. Más que sustos fáciles, apuesta por el terror psicológico y por una protagonista compleja que arrastra traumas y culpas.

'Bref.' (2011–2012)

Creada por: Kyan Khojandi y Bruno Muschio Reparto: Kyan Khojandi, Bérengère Krief

Sus episodios ultracortos retratan la vida de un treintañero parisino con un ritmo frenético y un montaje vertiginoso. Fue revolucionaria en su formato y en su lenguaje generacional y es una serie irónica, neurótica y tremendamente contemporánea. Precisamente por eso se convirtió en un fenómeno en Francia.

'Braquo' (2009–2016)

Creada por: Olivier Marchal Reparto: Jean-Hugues Anglade, Nicolas Duvauchelle

Este thriller policiaco crudo y violento sigue a un grupo de agentes que cruzan la línea moral para vengar a un compañero. Es una serie intensa, sombría y sin concesiones. Su realismo brutal la convirtió en referencia del noir televisivo europeo.

