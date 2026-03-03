60 millones de dólares es lo que muchos creen que está ganando el reparto de 'Frozen 3', pero no es real. "Hay alguien que se está inventando muchas cosas"

La mayoría de los actores que han ganado un dineral gracias a una sola película, como Will Smith por 'Men in Black 3' o Tom Cruise por 'Top Gun: Maverick', lo han hecho gracias a contratos donde accedían a un porcentaje de los beneficios de la película, incluso aunque eso significara bajarse el sueldo inicial. Sin embargo, los rumores indicaban que el reparto principal de 'Frozen', que ya está grabando las voces de la tercera y cuarta partes, había cobrado 60 millones cada uno: un total de 180 millones antes siquiera de la producción en sí misma.

Kristen Bell, que interpreta a Anna, habló en Entertainment Tonight sobre su supuesto acuerdo que aparentemente desveló The Wrap, solo para decir que la gente no debe sacar conclusiones erróneas: "Creo que se han publicado muchas informaciones erróneas sobre el acuerdo de 'Frozen'". Vamos, que de 60 millones nada... al menos antes de llevarse su porcentaje de beneficios tras el estreno.

No, no, no, no, no, hay alguien que se está inventando muchas cosas. Pero dicho esto, ¿estoy contenta de tener este trabajo y se paga muy bien porque es una franquicia exitosa? Sí. Y estoy muy agradecida por ello y continuaré haciéndolo el resto de mi vida si me lo permiten.

Aunque quiera hacerse de menos, lo cierto es que un salario de 60 millones de dólares para ella, Idina Menzel y Josh Gad no sería tan loco. Al fin y al cabo, la primera parte ganó 1300 millones de dólares y la segunda 1450. La tercera, que se estrenará el 24 de noviembre de 2027, les necesita. Sin embargo, para Bell encontrarse con la noticia sobre su supuesto sueldo fue un shock: "¿No te pareció absurdo cuando lo leíste? Cuando lo hice estaba en plan '¡Woah, woah, woah!'". Está claro que, aunque la cifra real sea mucho menor, no va a soltarlo.

