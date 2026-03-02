En 4 días llega a streaming una de las películas de anime más bonitas de los últimos años. Una tierna aventura sobrenatural con un gato muy peculiar

Su llegada a cines se hizo de rogar, porque 'Anzu, gato fantasma' tuvo su paseo por festivales y varios países antes de que por fin se estrenase en España en 2025. No dejó un tierno cuento costumbrista ambientado en un pueblo rural japonés, con cierto sabor a Ghibli, algún giro un poco macarra y un gato fantasma que se convierte en una extraña figura paterna cuando más le necesitan.

Todo es mejor con gatos

Karin es una niña con un padre bastante desastre, y tras acumular más y más deudas este decide dejarla con su abuelo en el templo que regenta. Así que la vida de Karin cambia por completo y le cuesta mucho adaptarse a su nueva vida, empezando por el gato llamado Anzu, que juega al pachinko, conduce y se aprovecha de quienes puede con una cara tremenda.

Un encantador coming-of-age con tintes sobrenaturales y un espíritu muy personal. Yōko Kuno y Nobuhiro Yamashita nos dejan una aventura cargada de onis, demonios y yokais, muy divertida y con una animación preciosa y muchísimo color realizada a caballo entre Francia y Japón.

Hasta el momento la teníamos disponible para alquilar en algunas plataformas, pero esta misma semana llegará al catálogo de AnimeBox. A partir del próximo 6 de marzo podremos verla en el servicio de streaming de Selecta Visión, y llegará tanto en versión original como con doblaje en castellano y en catalán.

Así que si nos perdimos 'Anzu, gato fantasma' en cines, es la oportunidad perfecta para sumergirnos en ella. Esperemos que tras su llegada a streaming también vaya saltando a más plataformas para que reciba el amor que se merece.

