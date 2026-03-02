La serie de ciencia ficción número 1 en streaming en 67 países. Un impresionante espectáculo que amplía una saga de 2500 millones

La relación entre las películas y las series de televisión siempre ha sido bastante estrecha, pero ha sido durante los últimos años cuando ha ido un paso más allá con sagas que tienen entregas en ambos medios. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con 'Monarch: El legado de los monstruos', cuya segunda temporada está arrasando en Apple TV, habiendo logrado ser número 1 en 67 países.

Esta aventura televisiva del MonsterVerse se lanzó en 2023, pero no fue hasta el pasado 27 de febrero de 2026 cuando se lanzó su temporada 2. Y el éxito de este monstruoso espectáculo ha sido instantáneo, pues rápidamente destronó a 'Hijack', la serie de acción que transcurre en tiempo real protagonizada por Idris Elba.

Su futuro sigue en el aire

Pese a que mi compañero Albertini no quedó del todo convencido con esta temporada 2, principalmente por la poca entidad de sus personajes humanos, lo cierto es que estos nuevos episodios de 'Monarch: El legado de los monstruos' han tenido un buen recibimiento por parte de la prensa especializada, logrando un 78% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Eso sí, justo es destacar que se queda por debajo del 86% conseguido por la primera.

En Apple todavía no se han pronunciado sobre si 'Monarch: El legado de los monstruos' tendrá o no temporada 3, pero tampoco hay todavía motivos para alarmarse. De hecho, su renovación por una temporada 2 no se anunció hasta varios meses después de la finalización de la primera entrega. Es lógico que en la plataforma quieran esperar a tener más datos, aunque eso pueda traducirse en una espera larguísima entre temporadas.

Además, que en Apple están muy contentos con la serie está claro, pues en diciembre de 2025 se anunciaba la puesta en marcha de un spin-off centrado en el personaje interpretado por Wyatt Russell en 'Monarch: El legado de los monstruos'.

Eso unido al lanzamiento de la película 'Godzilla x Kong: Supernova' en 2027 garantiza el futuro del MonsterVerse. Y es lógico, pues sus cinco largometrajes suman una recaudación mundial de más de 2.500 millones de dólares. De hecho, la última película estrenada, la entretenida 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', es la más taquillera hasta ahora con unos ingresos de 572 millones de dólares.

