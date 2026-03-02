Los Óscar acaban de dar un giro de 180 grados. Michael B. Jordan y Sean Penn han dado la sorpresa inesperada en los Actor Awards, y no son los únicos

Estamos a tan solo dos semanas de los Óscar, y el panorama acaba de revolverse de manera inesperada: cuando todos creíamos que había algunas categorías cantadas en nuestra quiniela, los premios del Sindicato de Actores (SAG) han dado la vuelta a todo, en un termómetro final que no siempre acierta (el año pasado, por ejemplo, no coincidieron en actor y actriz principal) pero que, como poco, va a dar emoción a este sprint final.

El girito sorpresa

Pocas veces ha estado una gala tan repartida como la de los Actor Awards (así se llamarán a partir de ahora, en su edición 32), en la que el premio a mejor actriz secundaria ha sido para Amy Madigan por 'Weapons', un galardón que probablemente se repita el día 15, y el de actor secundario para Sean Penn por 'Una batalla tras otra', una de las categorías más abiertas de la noche en la que, todo sea dicho, no estaba nominado Stellan Skarsgård, gran favorito de los Óscar.

Los dos principales también vinieron con sorpresa incorporada: en mejor actriz, Jessie Buckley ('Hamnet') se impuso a Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada') y en mejor actor, para emoción de Viola Davis, Michael B. Jordan ('Los pecadores') superó a Timothée Chalamet ('Marty Supreme'). No fue el único premio de la película, que también se hizo con el ansiado galardón al mejor casting, completando así su victoria y abriendo la duda sobre el supuesto paseo triunfal de 'Una batalla tras otra' en los Óscar.

En cuanto a los premios televisivos hubo menos sorpresas, porque son los mismos que llevamos viendo desde hace ya un tiempo: en serie limitada, Owen Cooper por 'Adolescencia' y Michelle Williams por 'Dying for sex'. En drama, Noah Wyle por 'The Pitt' y uno de los grandes hitos inesperados de la noche, Keri Russell llevándose el premio a mejor actriz dramática por 'La Diplomática' por encima de la Rhea Seehorn de 'Pluribus'. En comedia se vivió uno de los momentos más emocionantes, porque el premio a mejor actriz fue póstumo para Catherine O'Hara por 'The Studio', mientras que el de mejor actor se lo llevó Seth Rogen por la misma serie.

Por su parte, el mejor casting para una serie de drama recayó en 'The Pitt', de comedia en 'The Studio' y el mejor trabajo de dobles de acción en 'The last of us'. Los Actor Awards son uno de los últimos premios de la temporada, y han venido dispuestos a cambiar el guion del todo. Teniendo en cuenta que aún quedan tres días para que los académicos voten, literalmente puede pasar cualquier cosa.

