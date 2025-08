'Weapons' es una de las mejores películas del año. Un inquietante thriller que tan pronto da miedo como te hace partirte de risa

Hace unos años se habló mucho de 'Barbarian', una muy curiosa película de terror con la que Zach Cregger pasó a formar parte del radar de cualquier aficionado al género. Eso llevó a que hubiese muchas ganas de ver su siguiente largometraje, algunos con la esperanza de que ofreciera algo aún mejor y otros para resolver la duda de si había sido flor de un día o por si ahí teníamos a un cineasta realmente a tener muy cuenta.

Todo eso ha llevado a que 'Weapons' fuera un título muy esperado por los seguidores del cine de terror y que las expectativas se hayan disparado aún más porque debutase con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Mi aplauso también lo tiene, ya que considero que estamos ante una de las mejores películas del año. Eso sí, es tan terrorífica como divertida, hasta el punto de que hay momentos en los que casi parece más una comedia.

Con las ideas muy claras

La extraña desaparición de todos los niños menos uno de una clase es el detonante de una película que alterna los puntos de vista de diferentes personajes para ir encajando las piezas con las que juega Cregger. Eso lleva a que opte con romper con el uso de una narrativa tradicional, algo que había hecho en el caso de 'Barbarian', para ir alimentando con calma pero paso firme esa tensión que se respira en una ciudad desolada.

La principal consecuencia de ello es que 'Weapons' hace gala de un ritmo pausado que huye de construirlo todo a partir de golpes de efecto más o menos justificados. Aquí realmente importa que conozcamos a los personajes, sin que Cregger muestre el más mínimo miedo a la hora de mostrarnos sus puntos débiles, dando igual si eso puede generar cierta antipatía hacia ellos entre el público.

De esa forma, Cregger logra poner más a ras de suelo un relato que a su manera funciona a modo de perversión del cuento infantil del flautista de Hamelín. Al menos en su premisa, ya que luego transita por otros lugares en los que tan pronto hay espacio para momentos escalofriantes como para otros en los que resulta imposible no echarse a reír.

Este último aspecto es algo que además va creciendo a medida que avanza el metraje, logrando un equilibrio casi imposible entre la severidad de lo que sucede con el enfoque que utiliza Cregger para mostrarlo en imágenes. Hay una persecución especialmente elocuente al respecto, siendo entonces cuando considero que 'Weapons' toca techo.

Y es que en 'Weapons' sucede algo muy curioso, ya que aquí no es como otros casos en los que el lado más enfermizo de la historia funciona como un veneno que se va inoculando progresivamente en el espectador. En su lugar es esa cara más desenfadada la que evita que el hecho de que sea algo quizá más previsible de lo deseable en el aspecto puramente argumental se convierta en una molestia.

El tono siempre es importante y aquí resulta esencial. Como también tenerlo todo bien atado desde el primer momento y querer jugar para ofrecer una forma diferente de hacérselo llegar al espectador. El propio Cregger ha reconocido que su gran modelo fue la magistral 'Magnolia' y que la película de Paul Thomas Anderson le llevó a querer dotar a 'Weapons' de un componente épico.

Eso no quiere decir que 'Weapons' sea una película bigger than life, pero sí un título que no tiene problemas a la hora de ir reinventándose varias veces a lo largo de sus dos horas de metraje sin perder nunca el interés del público. Por supuesto que tener un reparto tan bien elegido ayuda mucho a ello, pero el que marca el camino es Cregger, confirmándose aquí como un autor imprescindible.

Más allá de eso sí que hay escenas puntuales más espeluznantes, pero el único consejo claro que me gustaría dar a cualquiera que esté leyendo este artículo antes de verla es que no vaya con la consigna de que es la mejor película de terror del año. Porque por supuesto que es una gran muestra de cine de miedo, pero es varias cosas al mismo tiempo como para calificarla solamente como tal. De hecho, quien busque nada más que eso es probable que acabe un poco decepcionado.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más