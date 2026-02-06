Esta escena eliminada de 'Los pecadores' la reafirma como una explosión de creatividad digna de arrasar en los Oscar

Hay un motivo concreto —bueno, en realidad son dos— que convierte a 'Los pecadores' en mi película favorita de cara a los Oscar 2026, y no es otro que su abrazo a la creatividad más desatada en medio de propuestas encorsetadas y más o menos tradicionales. Una libertad que se aplica a la inmensa mayoría de sus aspectos técnicos y formales y que queda reflejada en una escena eliminada que me tiene completamente enamorado.

I need no holy water

En ella puede verse a Delta Slim, el personaje al que da vida Delroy Lindo, interpretando un número musical en una toma fija con enfoque profundo rodada con una lente partida o split diopter —el dispositivo que tan bien usó Brian De Palma y del que os hablé por aquí en su momento— que se extiende durante más de cuatro minutos y medio sin un solo corte. Una auténtica maravilla.

Aunque sea comprensible que el momento terminase quedando fuera de la ecuación en el montaje final del largometraje, probablemente por temas de ritmo y de evolución dramática —sería un parón demasiado evidente—, no deja de reafirmar el genio de Ryan Coogler y, especialmente, de la gran estrella de la función. Una de esas a las que no vemos en pantalla ni en las campañas promocionales, pero que carga buena parte el peso de la producción sobre sus hombros: su DP.

Con su impecable trabajo en 'Los pecadores', Autumn Durald podría convertirse en la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección de fotografía; un hito que sería más que merecido y que resulta más obvio aún para quien haya podido disfrutar de esta barbaridad filmada en 65mm en todo su esplendor y proyectada sobre una pantalla IMAX en cualquiera de sus relaciones de aspecto más verticales.

Pero ojo, porque este no es el único Premio de la Academia al que opta la cinta, que se ha convertido en la más nominada de la historia de los premios. El próximo 15 de marzo, 'Los pecadores' aspira a alzarse con dieciséis estatuillas, incluyendo las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora o mejor guion original. Cualquier galardón que se embolse, será una victoria para el cine.

