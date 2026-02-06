El bote de 'Pasapalabra' consigue la mejor audiencia para Antena 3 desde hace más de un año. Casi 4 millones de espectadores, pendientes del segundo mayor premio de la historia de España

¿Sabrías decirme cuál es el apellido del jugador de fútbol amerivano fue elegido el jugador más valioso de la NFL en 1968 según la agencia AP? ¿No? ¿Y si te digo que empieza con la letra M? Rosa Rodríguez, la ya exconcursante de 'Pasapalabra', dudó un poco antes de responder "Morrall", un acierto que le ha valido (ojo) 2,7 millones de euros, o lo que es lo mismo, el mayor premio jamás dado en el programa de Antena 3 en sus 26 años de historia. Casi nada.

Con la P, programa que no será cancelado nunca

A Rosa le faltaban muy, muy pocos segundos para terminar el Rosco, mientras que Manu tenía más segundos, pero también más casillas por acertar. De hecho, terminó su paso por el programa dejando sin responder las letras Z, H,N y Q. Entre el jolgorio y la algarabía por parte de todo el equipo ("Hay que soñar, es un sueño, estoy en shock", decía la ganadora), su rival se ha llevado 270.600 euros, que es un pellizco nada desdeñable. Porque sí, cuando un concursante gana el Rosco, el otro también desaparece y el programa empieza con tabula rasa a partir de este mismo viernes.

Ha sido un absoluto exitazo, como estaba previsto: un 36,8% de share, lo que se traduce en 3,7 millones de espectadores de media y 5.350.000 espectadores únicos. Una barbaridad a la que hay que sumar el 23,6% que hizo el programa vespertino, lo más visto de Antena 3 desde diciembre de 2024. Hay que tener en cuenta que 'Pasapalabra' siempre está entre los diez programas más vistos de España, sin excepciones, sumando una cifra que parece de otro tiempo, que supera los 2 millones de espectadores. Es normal que Antena 3, a la hora de entregar su premio gordo, confiara en ponerlo en el late night, lo que provocó que el premio se diera ya pasadas las doce de la noche.

Entre las respuestas que acertó Rosa, había desde algunas muy sencillas, como suele ser habitual ("Con la B, perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio") hasta otras francamente intrincadas ("Con la E, barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande", o sea, escampavía). La nueva ganadora de 'Pasapalabra' ha deslumbrado, se ha llevado para casa un auténtico dineral incluso tras el pellizco de Hacienda y el concurso se prepara para encontrar a sus nuevos dos titanes con los que volver a encandilar al público.

Este es el segundo mayor premio de la historia de la televisión en España: como muchos recordarán, '¡Boom!' entregó en julio de 2019 la friolera de 6.689.700 euros al grupo de Los Lobos, que aún ahora ostenta el Récord Guinness de mayor premio dado en un concurso de televisión en todo el mundo. No desmerece en absoluto, eso sí, los 2,7 millonazos que se ha llevado Rosa, que prometió utilizarlos para "devolver el amor" que sus padres le dieron. Bien está lo que bien acaba.

En Espinof | Aquella vez que Ruperta, la calabaza del 'Un, dos, tres', estuvo a punto de entrar en un agrio juicio con Naranjito

En Espinof | Las series más esperadas de 2026