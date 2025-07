Uno de los mayores fiascos de la historia de la televisión solo tuvo dos episodios. El segundo se hizo exclusivamente para pedir perdón por el primero

Aunque 'Los recién casados' ('The honeymooners') se emitió solo durante una temporada de 39 episodios, lo cierto es que dejó una huella indeleble en la sociedad estadounidense. Puede que ahora la conozcamos más por su parodia en 'Futurama' ("Un día de estos... ¡Pum! ¡Zas! ¡Y te mando a la luna!"), pero en su momento lanzó hasta la estratosfera la carrera de su protagonista, Jackie Gleason. Era tan famoso que CBS le pagaba su propia mansión en Nueva York, y sentía que podía hacer cualquier cosa. Pero, obviamente, no era así.

Una foto difícil de olvidar

A inicios de los años 60, la televisión yanqui se enamoró perdidamente de los concursos (como consecuencia de la huelga de la WGA el año anterior), una manera fácil de ganar dinero, entretener al público y, ya de paso, llevar a cabo el sueño más grande de aquella época: salir en la tele. Por supuesto, CBS decidió que tenía que poner sí o sí a Gleason en uno de estos formatos. Y así, el 20 de enero de 1961 nació 'You're in the picture', un concurso que prometía ser una de las novedades más importantes de la temporada... pero duró tan solo una emisión.

Puede que sea una de las peores ideas que jamás ha dado la televisión, sí, pero es que además estaba mal llevado, nadie se reía en plató donde debía y el concepto ni siquiera se entendía demasiado: cuatro famosos sacaban sus cabezas por agujeros preparados a tal efecto situados en una ilustración a tamaño real, y tenían que hacer preguntas de sí o no para averiguar en qué escena les habían metido. Si lo conseguían, daban 100 paquetes de donaciones benéficas. Si no, las daban igualmente, pero en nombre del presentador. Emoción a flor de piel, ya veis.

Los famosos tampoco invitaban a verlo, siendo, al menos en el piloto, de tercera categoría: Pat Harrington Jr, Pat Carroll, Jan Sterling y Arthur Treacher. Las escenas que les tenían como protagonistas eran igualmente aburridas: Pocahontas mirando a John Smith, cuatro estatuas de museo o tres hombres mirando a una chica en bikini. El resultado, os lo podéis imaginar: no hubo un solo crítico de televisión que el día siguiente no destruyera 'You're in the picture' en su columna. Además, la audiencia no acompañó, y Gleason decidió que no iba a dejar que esta tontería hundiera su carrera.

Hola, perdón y adiós

El segundo programa de 'You're in the picture' no tuvo concursantes ni paneles: se trató de media hora en la que el presentador diseccionó todo lo que fue mal en el emitido y pidió disculpas a los espectadores por la baja calidad, diciendo "La semana pasada hicimos un show tan malo que habría hecho que la bomba atómica pareciera un petardo". De hecho, acabó sacando el panel de Pocahontas para explicar el juego a "todos los afortunados que no vieron el show de la semana pasada".

Eso sí, siguió haciendo los anuncios en directo, porque al fin y al cabo tenía una obligación contractual con Kellogg's. No pasó una semana antes de que la marca decidiera quitar su patrocinio del programa, afirmando "Esto no es lo que compramos". El motivo no fue el fiasco creativo o que se dedicara a pedir disculpas, sino que, en un momento dado, Gleason dejaba caer que no estaba tomando café, sino alcohol, suficiente para retirar todo el dinero invertido. No hubo problema, porque, por suerte, había una marca esperando en el banquillo, Liggett & Myers, una marca de tabaco, que estuvo con ellos hasta el final. Porque sí, hubo más episodios de 'You're in the picture'. Más o menos.

Al final de su disculpa, y aprovechando que ya habían conseguido lo más difícil (media hora televisiva en la competitiva parrilla de CBS), Gleason afirmó que volverían la semana siguiente, aunque no sabía cómo ni con qué formato. Así, el programa se convirtió en 'The Jackie Gleason Show', un talk show de entrevistas que duró hasta finales de marzo y fue vital para el resto de la carrera del presentador, porque en 1962 le ficharon para hacer un programa similar, 'American Scene Magazine' que, ahora sí, duró ocho temporadas.

'You're in the picture' fue tal desastre que incluso antes de la grabación del episodio 2 no sabían lo que iba a pasar, e invitaron de nuevo al elenco de famosos... que tuvieron que ver el monólogo desde un rincón. A día de hoy se sigue considerando uno de los mayores errores de la historia de la televisión, tan fascinante como único. Ahora bien: ¡Ojalá todos los presentadores dieran la cara y nos pidieran perdón por los fiascos televisivos que nos hemos tenido que comer!

