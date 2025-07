El caso sin resolver de Superman. 66 años después, la muerte de George Reeves sigue rodeada de misterio

Existe, desde hace décadas, una gran leyenda urbana en torno al hombre de acero. Una que habla de la maldición de Superman y cómo varios de los protagonistas, actores y otros creativos y productores de las diversas adaptaciones han encontrado nefastos destinos. Por ejemplo, el accidente de Christopher Reeve, cómo los Fleischer murieron en la ruina o el accidente que sufrió el equipo que hacía el DVD de 'Superman: Returns'.

La verdad, como dijo el literato, "los rumores han sido algo exagerados" ya que en muchos casos son las vueltas (y desgracias) que da la vida, dolorosamente. Sin embargo, hay un caso que gran parte de fandom del personaje no se quita la cabeza y es el suicidio de George Reeves, el primer Superman televisivo ('Superman y and the Mole Man' fue el piloto de 'The Adventures of Superman')

Un suicidio sospechoso

El 15 de junio de 1959, el actor regresaba a las 11 de la noche a casa junto a su prometida Leonore Lemmon tras pasar la tarde fuera. Pero la velada no terminó en ese momento, ya que llegaron a casa el escritor Robert Condon y otros amigos a hacer compañía a la mujer en lo que Reeves se iba a acostar. Sobre la 1 de la madrugada el actor bajo a pedir algo de silencio y volvió a subir las escaleras.

«Se va arriba a pegarse un tiro», dijo, presuntamente en broma, Lemmon. Instantes después se oyó un disparo (según la policía entre 1:30 y 2:00). No llamaron a la policía inmediatamente pero cuando los agentes llegaron la escena de la muerte no terminaba de cuadrar con la de un suicidio: no había huellas en el arma, ni pólvora en las manos de Reeves y, a pesar de que los testigos aseguraron haber oído un solo disparo, encontraron tres balas.

A pesar de eso, ante la falta de pruebas que indicaran lo contrario (hay que recordar que no existían muchas de las técnicas policiales y forenses actuales) y atendiendo al informe del forense y las declaraciones de los testigos, resolvieron que se trató de un suicidio. Una versión oficial que, sin embargo, no convenció a muchos familiares y amigos.

«Vi a George tan lleno de vida», comentaba Noel Neill, su compañera de reparto en 'Las aventuras de Superman'. La actriz, que interpretaba a Lois Lane, había visto a Reeves tan solo dos días antes entusiasmado por un par de películas que iba a rodar. La madre del actor, de hecho, logró una segunda autopsia, que reveló magulladuras inexplicables. Sin embargo, pronto después abandonaron el caso y Reeves fue incinerado.

Esto no significó un punto y final ya que surgieron teorías muy potentes que apuntaban a varias posibilidades. Una de las más extendidas, también por influencia de la película de Ben Affleck 'Hollywoodland', fue la de que se trató de un crimen pasional con una despechada Toni Mannix, quien no soportó la ruptura, encargando el asesinato. Aquí hablan que o bien Toni entró en la casa o su marido Eddie, vicepresidente de MGM fue quien lo encargó.

Esta teoría de que los Mannix se encontraban implicados se refuerzan por dos testimonios, principalmente. El publicista Edward Lozzi desveló haber oído a Toni confesar a un cura su implicación en el asesinato. Phyllis Coates, la Lois Lane de la primera temporada de 'The Adventures of Superman', asegura que recibió una llamada a las 4:30 de la mañana del mismo día de la muerte de Reeves. Al otro lado de teléfono, Toni contándole que «El chico ha muerto. Ha sido asesinado.»

Por otro lado, teoría de la participación de Eddie Mannix es desdeñada por Jack Larson, el Jimmy Olsen de la serie. Para él, por muy chungo que fuese el personaje (era un conocido "fixer") a esas alturas de su vida no tenía sentido perderlo todo por un asesinato de esta talla. Además, Larson apoya la versión oficial, asegurando que la teoría de que George Reeves estaba deprimido era francamente plausible.

La última teoría era que se trató de un accidente tras una discusión. Según el autor Jim Nolt, la relación entre Lemmon y Reeves no pasaba por su mejor momento, a pesar de tener programada la boda para días después y, en el fragor de una discusión sobre los invitados Lemmon pudo haber disparado accidentalmente a George. De hecho, fue la sospechosa número 1... y prácticamente la primera en ser descartada.

