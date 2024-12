Todas las películas de Superman ordenadas de peor a mejor. Y no, en el último lugar no hay una de Zack Snyder

Desde su creación en 1938 hasta ahora, no ha habido un solo Superman, ni en los cómics ni en el cine. Hay quien le ve como un bondadoso amigo de la humanidad dispuesto a sacrificarse por el bien común, pero también quien se ha planteado qué pasaría si por un momento diera rienda suelta a su ego, o no le quedara otra que sacar a relucir su violencia más sangrienta. Superman es esperanza, pero también es poder. Es una dualidad constante y perfecta entre ciudadano y extranjero, benefactor y asesino en potencia, superhéroe y figura temible.

Y a lo largo de los años, las películas basadas en el héroe han basculado entre estas dos visiones principales del alter ego de Clark Kent. Por un lado, la saga de Christopher Reeve, que veía al héroe como la cara más amable, el carisma, el guiño a cámara y la sonrisa después de salvar el mundo. Por otro, la versión más oscura y vengativa de Zack Snyder, que en unos tiempos tan convulsos como los que vivimos no pocos pensaron que era el Superman que la Tierra necesitaba. Un Superman que busca el fin sin importarle las consecuencias, que no alberga esperanzas, que es destructivo en su cruzada por salvar a la humanidad, pero en el fondo sigue albergando ese corazón que simboliza la esperanza.

Para hacer esta lista -que quede claro desde el principio- solo valen películas estrenadas en cine que tengan a Superman como protagonista (o, al menos, como co-protagonista). Por lo tanto, no entran 'Supergirl', 'DC Liga de Supermascotas' o 'Teen Titans Go! To The Movies', al igual que series televisivas o recopilaciones de seriales cinematográficos, entre otras cosas porque podría estar listando durante horas y horas. Igualmente, las películas del Universo DC Animado tampoco cuentan, como 'La muerte de Superman' o 'La liga de la justicia contra los Jóvenes Titanes'.

10-Superman IV: En busca de la paz (1987)

Dirección: Sidney J. Furie Reparto: Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, Marc McClure, Jon Cryer

Habían pasado cuatro años desde 'Superman III' y nadie parecía confiar demasiado en la supervivencia del superhéroe. Tanto es así, que en Cannon Films pudieron comprar los derechos por una miseria y pergeñar una película terriblemente barata en la que el único atractivo era volver a ver a Christopher Reeve y Gene Hackman. Toda la cinta parecía estar rodada en el callejón de atrás de una casa cualquiera, y las buenas intenciones de la cinta (Superman lanzaba todas las armas nucleares al sol y acababa peleándose contra el Hombre Nuclear) quedaron en agua de borrajas cuando el público pudo ver el despropósito. Los planes de 'Superman V', que iba a hacer también Cannon, quedaron en pausa y el desastre fue tal que no volvimos a ver al personaje hasta 19 años después. Casi nada.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Max y Movistar Plus+

9-Superman contra los hombres topo (1951)

Dirección: Lee Sholem Reparto: George Reeves, Phyllis Coates, Jeff Corey, J. Farrell MacDonald, Stanley Andrews

Me encantaría admirar este delirio pop y ponerlo más alto en la lista, pero la realidad es que es mala. Muy, muy mala, incluso para los estándares de la época. Tanto, que después se utilizó como piloto de la serie de televisión que estrenarían ese mismo año en televisión, también con George Reeves como protagonista. 'Superman contra los hombres topo' es -oh sorpresa- una película de serie B rodada en 12 días con disfraces de goma muy propios de la ciencia-ficción de los 50 y que a día de hoy son más más risibles que otra cosa. Eso sí, tiene el honor de ser la primera película jamás realizada basada en un personaje de DC. Ni que sea por su valor histórico, ya tiene más interés que 'Superman IV'.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

8-Liga de la justicia (2017)

Dirección: Zack Snyder y Joss Whedon Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher

Todos conocemos la triste historia de 'Liga de la justicia', un proyecto añorado por los fans de DC que llegó a medio gas y a marchas forzadas pero que contaba con el respaldo de todos los fans de Snyder... Hasta que este dejó el proyecto por motivos de peso. Entonces, Joss Whedon lo cambió todo, intentó hacer una especie de versión DC de 'Los Vengadores', emborronó el trabajo del director original en su propio universo y el resultado fue una película que tira hacia dos mundos al mismo tiempo y acaba quedándose en tierra de nadie. Por suerte, y después de que la masacraran, Snyder tuvo la oportunidad de resarcirse. Y, por suerte, la aprovechó.

Crítica en Espinof por Víctor López | Ver en Netflix y Max

7-Superman III (1983)

Dirección: Richard Lester Reparto: Christopher Reeve, Richard Pryor, Jackie Cooper, Marc McClure, Annette O'Toole

Tengo que confesar una cosa: me gusta 'Superman III'. Hay algo en el humor idiota de Richard Pryor y ver a Superman haciendo el mal que me parece fascinante. Obviamente, esta tercera parte ya da síntomas de cansancio y Richard Lester no sabía qué hacer con el personaje, pero lo intentó. Y, siendo honesto, tiene momentos muy graciosos. A la hora de la verdad, no puede estar más alta en un ranking que valora su calidad, eso sí: se nota por momentos desganada, acartonada, forzada y cutre. Al menos el momento de Superman haciendo el mal poniendo recta la Torre de Pisa no nos lo quitará nadie.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Max, Filmin y Movistar Plus+

6-Batman V Superman (2016)

Dirección: Zack Snyder Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne

Era un sueño de los fans: recuperar esa mítica pelea de cómic en la que Superman y Batman se veían las caras durante un tiempo antes de acabar juntos con los villanos de turno. Sin embargo, 'Batman V Superman', más allá del envoltorio épico, nunca termina de funcionar (por mucho que los fans del Snyderverso clamen lo contrario), cayendo en el ridículo más absoluto por momentos y mostrando a un Superman con una personalidad totalmente inédita, especialmente destructivo y vengativo. Es la sublimación del Universo DC tal y como lo entendía Zack Snyder, y aunque tiene unas escenas de acción fabulosas y un tono bien claro, los personajes fallan y la trama nunca termina de funcionar. Para el recuerdo, el tema de las madres. En fin.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro | Ver en Max y Movistar Plus+

5-La liga de la justicia de Zack Snyder (2021)

Dirección: Zack Snyder Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher

Os dije que nos volveríamos a encontrar con 'La Liga de la Justicia'. En este caso, he decidido incluirla como una película diferente... porque, bueno, es una película diferente. El trabajo de reconstrucción del director es, desde luego, intachable, sabiendo convertir un título sin personalidad de ningún tipo en una cinta que indudablemente es suya por los cuatro costados. Para lo bueno y para lo malo: las escenas épicas se entremezclan con otras aburridas y la belleza visual con una planicie impresionante. Pese a sus errores, y con permiso de James Gunn, no ha habido otro gran autor como él en el cine moderno de superhéroes. Al César lo que es del César.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Ver en Max y Movistar Plus+

4-Superman returns (2006)

Dirección: Bryan Singer Reparto: Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint, Parker Posey

La gran olvidada a la hora de hablar de Superman. 'Superman Returns' suponía la llegada de un experto en el cine superheroico (Singer era el encargado de las primeras películas de 'X-Men') a contar su versión del héroe de Krypton. Era luminosa, esperanzadora, con unos efectos especiales solventes y una historia que cumplía. Sin embargo, no había nada que la hiciera destacar especialmente: ni una escena de acción llamativa, ni un toque de autor que la diferenciara del resto. En su empeño por recuperar la luz de Richard Donner, se quedó en la simple imitación consciente. Si le hubieran dado otra oportunidad a este universo pese a la decepción en taquilla, quizá estaríamos hablando de otro panorama actual.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Max y Movistar Plus+

3-El hombre de acero (2013)

Dirección: Zack Snyder Reparto: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne

No hay una materia en todo el universo más pesada que los fans a ultranza de Zack Snyder, esos que le perdonan hasta 'Rebel Moon, parte 2'. Son esos que dicen que nunca ha habido ni habrá una película de Superman mejor que 'El hombre de acero'. No creo que tengan razón, pero, desde luego, es el mejor acercamiento moderno a pesar de que errara en el punto de vista y creara un héroe del que tener miedo en lugar de dar esperanza. Henry Cavill nació para hacer este papel (pero no para tener este guion), el director se lució con el apartado visual, como suele hacer, y más allá de las inconsistencias con el cómic -y de la rabia de escuchar a los fans apretando los puñitos muy fuertes en redes sociales- aguanta perfectamente un revisionado. Es más de lo que podemos decir de la mitad de la lista.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro | Ver en Netflix, Max y Movistar Plus+

2-Superman II (1980)

Dirección: Richard Donner/Richard Lester Reparto: Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, Jackie Cooper, Sarah Douglas, Margot Kidder

Aunque en este caso también haya dos películas diferentes, Richard Donner no pudo regrabar escenas ni recuperarlo todo a la perfección para su montaje, claramente superior al de Richard Lester, que le sustituyó cuando la película ya estaba prácticamente grabada del todo. 'Superman II' es una película continuista, icónica (¡esa representación de la Zona Fantasma!) y con un Christopher Reeve más cómodo que nunca en su papel dual de Clark Kent y su alter ego. Más poderes, mejores efectos especiales, un personaje entendido casi a la perfección... una secuela de las que da gusto ver. Pero claro. Si está en el número 2, ya imaginaréis cuál está en el 1.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín | Ver en Filmin, Max y Movistar Plus+

1-Superman (1978)

Dirección: Richard Donner Reparto: Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford

No podía ser otra. La película que nos hizo creer que un hombre podía volar, aún ahora la mejor introducción de un superhéroe jamás creada, que ha influenciado durante décadas a sus sucesoras, capaz de tratar al personaje con la adultez necesaria y sin hacer de menos al material que adapta. 'Superman' aúna la espectacularidad con el corazón, el humor con el drama y la acción con el romance para montar la que posiblemente es la mejor película superheroica de la historia del cine. Y no tiene pinta de que nadie le vaya a quitar ese puesto. ¿Eh, James Gunn?

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Filmin, Max y Movistar Plus+

En Espinof | Todas las películas del Universo Extendido de DC ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2024