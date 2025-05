'Andor' acaba de hacer canon uno de los eventos más terribles de la historia de Star Wars... pero con algunas modificaciones

El año 2 de la temporada 2 de 'Andor' (o, lo que es lo mismo, los episodios 4 al 6) nos ha llevado directamente al planeta que va a ser vital en la historia del Imperio y el futuro de los rebeldes: Ghorman. En la plaza de su capital, vemos un tremendo monumento conmemorativo cuyo significado nos explican haciendo canon una de las mayores tragedias del universo de Star Wars. Por cierto, spoilers.

Me refiero a la masacre de Ghorman, un evento crucial para la formación de la Alianza Rebelde en Legends y que se ha hecho canon no sin antes modificar un poco el desarrollo de los acontecimientos. Y es que Tony Gilroy ha mantenido, lo básico pero a su vez la ha transformado en una suerte de precuela del aciago destino del planeta.

Año 19 antes de la Batalla de Yavin (16 años antes de los eventos de esta semana), el imperio acaba de formarse y los ghores no están demasiado de acuerdo con eso: las calles de Palmo son tomadas por la gente manifestándose en lo que llega el Moff Tarkin. La gente está en la plaza, lugar donde va a aterrizar la nave. Tarkin, siendo Tarkin, decide aterrizar igualmente cargándose así a medio millar de personas.

Un momento clave en la guerra contra el imperio

Una masacre que solo es mencionada tanto en la serie como en el universo expandido pero que supone un punto crucial en la historia de la rebelión contra el Imperio con destacados dignatarios como Bail Organa y Mon Mothma comenzando sus intrigas en lo que posteriormente sería conocido como la Alianza rebelde.

Sin embargo, en algo que ya se venía apuntando en 'Star Wars Rebels' (que comparte marco temporal con 'Andor' así como algunos personajes como Mon Mothma) y en el tráiler de la temporada, el devenir de los acontecimientos aquí es distinto ya que esta no es la única tragedia que sufrirá el planeta.

De esta manera, en el canon este evento es conocido como la masacre de Tarkin, con "la masacre de Ghorman" haciendo referencia ahora a una matanza de civiles en el mismo lugar, donde tropas imperiales cargaron contra manifestantes, suponiendo una cantidad de bajas estimadas en miles de personas. Así lo atestiguan los cronistas en libros como 'Rise and Fall of the Galactic Empire'.

Este momento fue la ruptura definitiva entre varios políticos e Imperio: Mothma denunció públicamente al emperador, lo que supuso su perdición. Etiquetada como traidora, la senadora no tuvo más remedio que huir, siendo rescatada por los protagonistas de 'Rebels'. Será a bordo de su nave, tiempo después, que dará el discurso conocido como Declaración de la Alianza Rebelde. Un momento histórico.

