Disney acaba de romper con un récord en taquilla que llevaba intacto desde antes del COVID. Todo apunta a que en 2026 lo va a conseguir también

Durante unos años, llegó a parecer que el todopoderoso imperio de Disney estaba a punto de tambalearse a base de remakes que salieron mal, secuelas incesantes y series que fracasaron en Disney+. En 2023, por ejemplo, el estudio no tuvo ninguna película que superara los 1000 millones de dólares en taquilla, y muchos creyeron que era el inicio del fin. Por supuesto, nada más lejos de la realidad, como ha demostrado este 2025 donde ha superado un récord que nadie había batido desde antes de la pandemia.

Euros, euros, dubidú

Disney ha superado los 6000 millones de dólares en taquilla este año, como leemos en Variety, y no es una cifra baladí: en plena crisis de las salas de cine, es la quinta vez que lo consigue en toda su historia (antes lo hizo en 2016, 2017, 2018 y 2019), y la primera que cualquier estudio lo logra desde el COVID-19. De hecho, para ser totalmente justos, ningún estudio aparte de Disney la ha superado en un solo año desde 2015. Bombazo tras bombazo.

Por supuesto, esto ha sido gracias a tener los dos mayores éxitos de la taquilla americana de este año, 'Lilo y Stitch' y 'Zootrópolis 2', que han acumulado 1030 millones y 1300 millones de dólares (por ahora) respectivamente, y a la espera de ver la cifra total de 'Avatar: Fuego y Ceniza', que lleva 450 millones de dólares en una sola semana. Eso no significa que todo hayan sido éxitos: todos recordamos los batacazos de 'Tron: Ares', 'Blancanieves' o 'Elio', además de los resultados mediocres de Marvel este año. Pero ni los fracasos más grandes han hecho que Disney se aleje de la cifra mágica de los 6000 millones de dólares.

Y parece que ni la mayor crisis de taquilla de la historia del cine va a parar a Disney el año que viene: 'Toy Story 5', 'Vengadores: Doomsday', 'Vaiana', 'El diablo viste de Prada 2', 'The Mandalorian y Grogu', 'Spider-man: Brand New Day'... Muy mal tienen que salir las cartas para no volver a romper otro récord más. Mientras el resto achica agua para sobrevivir, Disney vive de lujo.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de 2025