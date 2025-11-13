'El diablo viste de Prada 2' presenta su primer tráiler con la reunión entre Meryl Streep y Anne Hathaway que llevábamos 20 años esperando

Hay películas que van a tener eternamente a sus fans esperando una secuela (aunque, en realidad, no la necesiten), y era inevitable que un fenómeno cultural como 'El diablo viste de Prada' no tuviera su continuación llegado el momento. La secuela se ha hecho de rogar casi 20 añazos, pero 'El diablo viste de Prada 2' será una realidad y reúne de nuevo a Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda Priestly y Andy Sachs.

Desde que la secuela se anunció oficialmente este verano no habíamos tenido mucha más información sobre 'El diablo viste de Prada 2', pero las primeras migajitas ya van llegando y se ha dejado ver un primerísimo tráiler de la película.

El regreso a Runway es inminente y el trailer de 'El diablo viste de Prada 2' deja ver lo justito pero lo que los fans vienen buscando, el inevitable reencuentro entre Miranda y su antigua asistente Andy. La secuela del clásico de 2006 reúne a los dos personajes cuando Miranda se enfrenta a una nueva crisis, ya que la prensa escrita está muriendo y le está costando adaptarse al cambio. Por su lado, el personaje de Hathaway es ahora un alto cargo de una poderosa compañía con la inyección de dinero que su antigua jefa necesita.

Además de Streep y Hathaway también se espera que Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman retomen sus personajes de la película original. Además, 'El diablo viste de Prada 2' también contará con Kenneth Branagh y Simone Ashley y, según Variety, el reparto también incluirá a Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, y Pauline Chalamet.

La producción de la secuela comenzó en verano y se apunta a un estreno el 1 de mayo de 2026 para 'El diablo viste de Prada 2'. David Frankel y Aline Brosh McKenna, director y guionista de la película original, regresan también para hacerse cargo de la precuela. Ahora queda por ver si consiguen replicar de nuevo la magia de la original y se marcan un nuevo clásico.

