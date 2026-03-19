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El tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' confirma el regreso de un cambio importante que reabre una de las mayores polémicas del personaje

Igual no era el momento de volver a discutir sobre esto

'Spider-Man Brand New Day'
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Belén Prieto

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Tras cerrar más de una década de éxito con la saga del infinito y el fenómeno de 'Avengers: Endgame', el Universo Cinematográfico de Marvel entró en una nueva etapa que no ha terminado de cuajar. La llamada saga del multiverso prometía expandir el universo sin las ataduras narrativas de Thanos, pero entre la pandemia, el cambio de ritmo y una sobreproducción de títulos, el resultado ha sido irregular. Aunque hemos tenido éxitos puntuales como 'Spider-Man: No way home' o 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' que demostraron que la fórmula aún funciona, otros títulos no han conectado del todo con el público, y la sensación general es que Marvel ha perdido el rumbo. Y ahora, en este contexto, es normal pensar qué han preparado con la nueva película de Spider-Man.

Un regreso y una vieja polémica

El estudio confía en que 'Spider-Man: Brand New Day', que se estrena el 31 de julio, recupere el músculo en taquilla y vuelva a superar la barrera de los mil millones. Sin embargo, el tráiler ya ha encendido el debate entre los fans por un detalle en concreto: el regreso de los lanzatelarañas orgánicos, algo que trae de vuelta una de las discusiones más intensas en la historia del personaje.

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La polémica no es nueva. Todo se remonta al guion que James Cameron tenía en mente y que no llegó a trasladar a una película. En él se planteaba que los poderes de Spider-Man fueran una metáfora de la pubertad, algo que Sam Raimi incorporaba en su trilogía, donde el héroe generaba telarañas de forma orgánica. Sin embargo, esto dividió a los fans más puristas de Peter Parker.

Con el paso de los años, las versiones posteriores del personaje -primero con Andrew Garfield y después con Tom Holland- trajeron de vuelta los lanzatelarañas mecánicos, más fieles al cómic. Pero ahora Marvel parece dispuesta a reabrir ese debate, introduciendo una mutación que acerca a Peter Parker a su lado arácnido.

Detalle del tráiler

La cuestión es si el público aceptará este cambio o si volverá a estallar una guerra entre los que prefieren lo orgánico a lo mecánico. Porque no deja de ser un detalle que llega en un momento especialmente delicado para Marvel y que podría marcar la conversación. Habrá que ver lo que ocurre este verano.

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