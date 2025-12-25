Por qué Tobey Maguire dejó de ser Spider-Man y cambiaron de actor: "Quería que Spider-Man 4 acabase por todo lo alto, que fuera la mejor película de todas"

La producción de una nueva aventura en solitario del Spider-Man titulada 'Brand New Day', ha reavivado el interés por el superhéroe de Marvel. Esta versión del personaje, al que encarna Tom Holland, es la tercera adaptación live action del cómic en grandes producciones de acción de Hollywood. El primer actor en dar vida al trepamuros fue Tobey Maguire, quien estaba previsto que protagonizase una cuarta película que nunca llegó a hacerse.

Los grandes enemigos de Spider-Man 4: el guion y las prisas

No puede decirse que 'Spider-Man 3' sea la cinta más querida de la trilogía que dirigió Sam Raimi pero sí consiguió ser la más taquillera de las tres con unos ingresos mundiales de 894 millones de dólares. Por ello, Sony tardó bien poco en cerrar un acuerdo con Raimi y Maguire para realizar 'Spider-Man 4', aunque ya desde el inicio hubo rumores acerca de un cambio de actor para dar vida al superhéroe.

Para escribir el guion de la secuela, el estudio confió en James Vanderbilt, cuyo prestigio había crecido gracias al libreto de 'Zodiac' (casualmente, estos días tenemos en cines su nuevo trabajo, 'Nuremberg'). Todo parecía ir sobre ruedas y se lanzó un primer cartel confirmando que su estreno tendría lugar el 6 de mayo de 2011. Meses después, se anunció que el propio Vanderbilt iba a encargarse de escribir también 'Spider-Man 5' y 'Spider-Man 6', es decir, se estaba poniendo en marcha una segunda trilogía.

Por su parte, Sam Raimi comentó la posibilidad de rodar 'Spider-Man 4' y 'Spider-Man 5' de forma consecutiva, señal de la ambición de estos planes. Sin embargo, el guion no tardó en convertirse en el principal problema del proyecto, por lo que el estudio contrató a David Lindsay-Abaire y Gary Ross para realizar revisiones del mismo, pero Raimi no quedó contento con el resultado.

Además, el director tampoco había muy satisfecho con el resultado final de 'Spider-Man 3', por lo que quería que la nueva entrega no cayese en los mismos errores del pasado. Finalmente, mientras crecían los rumores sobre un reboot con otro actor, Raimi consideró que era imposible tener lista su nueva película en la fecha elegida por el estudio, y así se lo comunicó.

Sam Raimi

Desde Sony decidieron cancelar 'Spider-Man 4', algo que se hizo oficial en enero de 2010, anunciándose también un reboot que llegaría a los cines sólo dos años más tarde, en 2012. El propio Sam Raimi resumió lo sucedido varios años después en una entrevista concedida a Vulture:

"Realmente fue una ruptura amigable y poco dramática. Simplemente teníamos una fecha límite y no pude llevar la historia al nivel que quería para que funcionase. Yo fui muy infeliz con Spider-Man 3 y quería que Spider-Man 4 acabase por todo lo alto, que fuera la mejor de todas."

"Pero no logré tener el guion a tiempo debido a mis propios errores, así que dije a Sony: 'No quiero hacer una película que sea menos que genial, así que creo que no deberíais hacerla. Seguid adelante con el reboot, que ya estabais planeando de todas formas'. Y Amy Pascal dijo: 'Gracias. Gracias por no desperdiciar el dinero del estudio, aprecio tu franqueza'. Así que acabamos en buenos términos, con ambos intentando hacer lo mejor para los fans, para el buen nombre de Spider-Man y para Sony Studios."

Previamente a esa aclaración, Rami había realizado unas declaraciones oficiales donde señalaba que "trabajar en las películas de Spider-Man fue una experiencia inolvidable para mí. Aunque estábamos deseando hacer una cuarta juntos, el estudio y Marvel tienen una oportunidad única de llevar la franquicia por un nuevo rumbo, y sé que harán un trabajo estupendo".

Por su parte, Tobey Maguire realizó el siguiente comunicado tras confirmarse de manera oficial que dejaría de dar vida a Peter Parker:

"Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado con la franquicia de Spider-Man a lo largo de la pasada década. Más allá de las películas en sí mismas, he creado amistades profundas y duraderas. Estoy entusiasmado por ver cómo se desarrolla el siguiente capítulo de esta increíble historia."

En definitiva, no fue una decisión tomada por el director o el actor. Sam Raimi se negó a sacar adelante cualquier cosa para llegar a la fecha de estreno prevista, mientras que en Sony ya barajaban de antemano la idea de una nueva versión con otro protagonista, que como sabemos, sería Andrew Garfield (con Marc Webb como realizador). Pero él duró menos que Maguire. Después de sólo dos entregas, Garfield también acabó dejando la saga de 'Spider-Man' cuando preparaban la tercera película, y en su lugar se eligió a Tom Holland como gran estrella.

