Por qué Andrew Garfield dejó de ser Spider-Man y Tom Holland se convirtió en el superhéroe de Marvel

Andrew Garfield fue el protagonista de la segunda iteración de Spider-Man en la gran pantalla. Una vez quedó claro que Tobey Maguire no iba a continuar dando vida al superhéroe de Marvel, Sony tardó bien poco en decantarse por Garfield para ocupar su lugar en 'The Amazing Spider-Man'.

La película dirigida por Marc Webb fue bien en taquilla pero se quedó por debajo de las tres aventuras lideradas por Maguire. Eso no impidió que 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro' llegase a los cines en 2014, cuyos ingresos se quedaron por debajo de su predecesora, pero Sony siguió con sus ya anunciados planes de hacer una tercera entrega. Fue entonces cuando todo se complicó.

Muchas dudas

El estreno de 'The Amazing Spider-Man 3' quedó fijado para mayo de 2016. Garfield iba a volver a dar vida a Peter Parker y Webb repetiría tras las cámaras. Además, ya había planes para una cuarta entrega, aunque Webb ya había dejado claro que no contasen con él para dirigirla. En paralelo a todo eso, Sony trabajaba en crear un universo siguiendo la estela de Marvel, valiéndose para ello de Los Seis Siniestros.

Probablemente motivados por el hecho de que el funcionamiento en taquilla de 'The Amazing Spider-Man 2' había sido peor de lo esperado, Sony empezó retrasando el estreno de la tercera entrega hasta 2018. Durante meses apenas hubo novedades, con la excepción de unas declaraciones de Garfield señalando dónde había fallado la segunda entrega:

Creo que lo que pasó fue que, si tienes algo que funciona como bloque y empiezas a quitar partes, se rompe el hilo conductor, y es difícil volver a recuperar el tono de la historia. Algunas personas del estudio tenían problemas con ciertos tramos y ellos tienen la última palabra.

Tampoco ayudó nada a Garfield que no apareciese en una gala en Rio de Janeiro tras la conclusión del Mundial de Fútbol de 2014 en la que Kaz Hirai, presidente y CEO de Sony, iba a presentarle como protagonista de 'The Amazing Spider-Man 3' ante más de 700 invitados. El actor sí viajó a la ciudad, pero no se presentó en la sala y Hirai no se lo tomó precisamente bien. Una filtración a finales de 2014 ya dejó claro que en Sony habían dejado de contar con Garfield para el papel.

Lo siguiente que se supo fue que Sony anunciaba en febrero de 2015 que cancelaba 'The Amazing Spider-Man 3' y que había llegado a un acuerdo con Marvel para compartir al personaje. Obviamente, hubo varios movimientos para que eso se concretara, el más llamativo quizá fue que se llegó a barajar la posibilidad de que el Spider-Man de Garfield pasase a formar parte del MCU, una idea que se descartó con rapidez.

Las negociaciones entre Amy Pascal y Kevin Feige llevaron a que el segundo solamente estaba interesado en ayudar con la película si realmente hacía la película, nada de ofrecer una serie de consejos e irse. Cuando todo acabó saliendo adelante fue cuando se le ocurrió la idea de que Iron Man fabricase el traje para Spider-Man, un factor clave para conseguir el objetivo común de que todo se sintiera "mucho más moderno".

La tristeza de Garfield

Hubo que esperar para conocer la reacción de Garfield ante lo sucedido, pero no dudó en afirmar que el fracaso de su Spider-Man le había roto el corazón:

Algo que ocurrió con esa experiencia, para mí, es que en realidad la historia y el personaje no estaban en lo alto de la lista de prioridades, al final. Y eso me pareció muy, muy complicado. Firmé para servir a la historia, y para servir a este increíble personaje del que me he disfrazado desde que tenía tres años, y entonces hay que hacer concesiones y te rompe el corazón. Me dejó un poco desconsolado, hasta cierto punto. No del todo.

Para entonces, Sony y Marvel ya habían fichado a Tom Holland para sucederle en el papel de Spider-Man, aunque un tiempo después descubrimos varios alucinantes detalles sobre cómo habría sido la tercera aventura encabezada por Holland.